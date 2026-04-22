Dos heridos y tránsito cortado tras choque de camiones en rutas 20 y 15

Un siniestro vial de gravedad se registró este miércoles al mediodía en el cruce de las rutas provinciales 20 y 15, en el oeste de La Pampa. El choque, protagonizado por dos camiones, dejó como saldo dos personas heridas y la interrupción total del tránsito en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 en la intersección que conecta las localidades de Chacharramendi y La Reforma. De acuerdo con el informe oficial de la Policía provincial, se trató de un impacto de tipo semifrontal que provocó que ambos vehículos quedaran atravesados sobre la calzada, bloqueando por completo la circulación.

Como consecuencia del fuerte choque, dos personas sufrieron heridas de distinta consideración. Tras ser asistidas en el lugar por equipos de salud, fueron trasladadas al Hospital Padre Buodo de General Acha, centro de mayor complejidad de la región.

En el lugar trabajan de manera conjunta efectivos policiales, personal sanitario y peritos, quienes intentan establecer las causas del siniestro.

Tránsito interrumpido

Debido a la posición de los vehículos y a las tareas periciales en curso, el tránsito permanece totalmente cortado en el sector. Las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal apostado y, en lo posible, evitar circular por la zona hasta que se restablezca la normalidad.

Se prevé que las tareas de remoción y limpieza se extiendan durante la tarde, mientras se aguardan novedades sobre la evolución de los heridos.

F: El Diario