Bomberos compraron pecheras y mochilas forestales » Catriel25Noticias.com

Desde el Cuartel 38 de Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo, informaron sobre una importante inversión en equipamiento, se trata de pecheras y mochilas especiales para las tareas en incendios forestales. En éste sentido, desde la entidad extendieron agradecimientos a toda la comunidad que “con su apoyo hace posible seguir creciendo y mejorando cada día”.

Gracias a la comunidad.

Hoy, desde el cuartel 38, que conduce su jefe, Tulio Retamales, anunciaron e informaron a toda la comunidad una importante inversión en equipamiento para el Cuerpo Activo.

Revelaron que “se invirtió un total de 2.832.425 pesos, mediante la compra de 20 pecheras forestales y 5 mochilas forestales, destinadas a fortalecer el trabajo operativo de todo nuestro Cuerpo Activo”

Y afirmaron que “esta adquisición fue autorizada por la Comisión Directiva, reafirmando el compromiso permanente con la seguridad, el profesionalismo y el cuidado de cada uno de nuestros bomberos y bomberas”.

Desde el cuartel expresaron que “invertir en equipamiento no es un gasto, es una decisión responsable que permite estar mejor preparados para responder ante cada emergencia, especialmente en intervenciones forestales donde la protección y la organización son fundamentales”.

Asimismo abonaron le excelente relación que los servidores públicos tienen con la población. “Agradecemos profundamente el acompañamiento constante de la comunidad, cuyo apoyo hace posible seguir creciendo y mejorando día a día. Seguimos trabajando con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio”, cerró el comunicado del Cuartel de Bomberos 38.

Retamales: “inversión importante”.

El jefe del Cuartel de Bomberos de 25 de Mayo, Tulio Retamales dijo: “consideramos que se trata de una inversión muy importante para nuestro cuerpo

El jefe de los bomberos locales, explicó las bondades de los pertrechos bomberiles sumados. “Tanto las pecheras como las mochilas, nos permiten un mejor desplazamiento por terrenos escabrosos en los que hay que intervenir. Son ideales para los incendios forestales pero también para algunos casos de rescates”, reveló.

“Estos implementos te permiten llevar diversos equipamientos y llevar las manos libres. Hace rato que las teníamos anotadas, pero recién ahora pudimos juntar la plata y las pudimos comprar”, agregó.

Mochilas multipropósito.

En tanto, Retamales destacó las cinco mochilas forestales que sumaron. “Son especiales para casos como los que intervenimos en Misiones y ahora en el Parque Los Alerces. Si hubiésemos tenido antes estas mochilas hubiera sido buenísimo”, resaltó.

Y explicó cuáles son las mejoras que les dan a los usuarios. “Por ejemplo hay compartimientos donde podemos llevar insumos como bebidas y alimentos. También transportar el machete y hasta la motosierra, porque tiene con un dispositivo especial para meter la espada. Y también otro para llevar hasta tres líneas de mangas. Todo diseñado para que la fuerza que demanda el traslado sea mucho más equilibrado. Es un gran avance para nuestro trabajo”, concluyó Tulio Retamales.

Fuente: (La Arena)