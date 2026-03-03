8M. Diagnóstico vs Actitud!!! (Video) » Catriel25Noticias.com

En el marco del “Mes de la Mujer”, la reconocida fotógrafa de 25 de Mayo publica una serie de entrevistas a “Mujeres que inspiran. Un trabajo que comenzó en el año 2.021 y pretende visualizar trabajos y luchas silenciosas de mujeres de la región.

«Soy Mónica Pavéz, tengo 52 años.

En agosto de 2025 recibí un diagnóstico que cambió mi vida: cáncer de ovario.

Ese día entendí algo poderoso… no era el final, era un mensaje.

Mi mente hizo un giro profundo. Decidí que no iba a preguntarme “¿por qué a mí?”, sino “¿para qué es esto?”.

No elegí el enojo. Elegí el aprendizaje.

Elegí cambiar mi alimentación.

Elegí mover mi cuerpo.

Elegí fortalecer mi espíritu.

Y, sobre todo, elegí confiar.

Cuando entregás lo que no podés controlar y te enfocás en lo que sí está en tus manos, algo dentro tuyo se activa. Una fuerza que estaba dormida. Una convicción nueva.

Mi proceso oncológico comenzó ahí… y nunca me rendí. Aposté al cambio, a la disciplina diaria, al amor de mi familia y amigas que fueron red sosteniéndome.

Los médicos dan un diagnóstico.

Pero la fe, la actitud y la fortaleza interior escriben la respuesta.

Hoy hago ejercicio y camino todos los días. Porque entendí que el movimiento es vida. Que un cuerpo fuerte acompaña mejor cualquier tratamiento. Que cada paso que doy es una declaración: sigo adelante.

Todavía me queda camino por recorrer. Y lo voy a lograr.

Porque me sostengo en la fe.

Porque entreno mi mente para creer.

Porque mi cuerpo responde cuando mi corazón no se rinde.

A vos, mujer que estás atravesando algo difícil:

Tu diagnóstico no define tu destino.

Tu actitud sí.

Mové tu cuerpo.

Alimentá tu esperanza.

Rodeate de amor.

Y repetite cada día: soy más fuerte de lo que creo.

Hay una fuerza dentro tuyo esperando que la despiertes.»

Ana Verdugo (Fotógrafa)