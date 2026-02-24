buscaban una moto, encontraron tumberas » Catriel25Noticias.com

Este lunes 23 de febrero alrededor de las 20, personal de la Comisaría 9° de Catriel llevó adelante una diligencia de allanamiento en el marco de una causa por robo, en dos viviendas del barrio Preiss, con resultado negativo en cuanto al secuestro de un motovehículo.

No obstante, en uno de los domicilios se hallaron dos armas de fuego de fabricación casera, comúnmente denominadas “tumberas”.

Anoticiada la fiscal en turno, dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística para el secuestro de las armas y la realización de las diligencias correspondientes, imputando a la propietaria de la vivienda.