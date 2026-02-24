vuelven a excluir a Río Negro de las licitaciones » Catriel25Noticias.com

El gobierno nacional autorizó este lunes un nuevo llamado de licitación pública nacional e internacional para la concesión de varios tramos de rutas nacionales. Es la tercera epata, y en ninguna se incluyó a Río Negro. El programa global incluye más de 9.000 kilómetros mediante la «Red Federal de Concesiones», que tiene múltiples licitaciones para operación y mantenimiento con inversión 100% privada y peajes.

Las primeras licitaciones se concentraron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. Ahora se suman Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, Chaco y Mendoza.

El Gobierno no solo no contempla las rutas que pasan por Río Negro, especialmente la 22 y la 151 ligadas a la producción primaria y de hidrocarburos -dos pilares de la administración Milei-, sino que tampoco le otorga su maneja a la provincia como viene reclamando el gobernador Alberto Weretilneck.

La resolución, que se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial, corresponde al Ministerio de Economía. Según detalló su titular, Luis Caputo, los kilómetros que se suman estarán distribuidos en “ocho tramos estratégicos” que atraviesan 11 provincias, “lo que permitirá alcanzar un total superior a los 9000 kilómetros concesionados en todo el país”.

“La estimación es que esta última etapa será adjudicada para fines de mayo, y con ello ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país”, destacó en su cuenta de la red social X.

Desde el Gobierno remarcaron: “se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, el cual hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios».

La aclaración se da en un contexto en el que la obra pública permanece suspendida desde el inicio de la gestión de Milei.