Cámara de Productores denuncia ineficiencia del sistema de riego » Catriel25Noticias.com

La Cámara de Productores Agropecuarios de la Zona Bajo Riego de 25 de Mayo, denunció a LA ARENA la «preocupación por la inseguridad y problemas de Riego Afectan a productores». Posteriormente, ante consultas, comentaron algunos hechos delictivos de importancia, y aseguraron que el sistema de riego funciona al 50% “lo que pone en riesgo nuestra producción”. La idea de hacer la denuncia pública se corresponde con “la falta de respuestas durante años”.

En la noche del lunes, en una reunión realizada por la Cámara, decidieron elaborar un documento para expresarse en forma pública. “El comunicado expresa que “como productores del área bajo riego de Colonia Veinticinco de Mayo, integrantes de la Cámara de Productores, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación de inseguridad que estamos viviendo en nuestro sector. Los constantes hechos de inseguridad están afectando nuestra tranquilidad y nuestra capacidad para trabajar”.

“Además, nos encontramos con un problema adicional que compromete nuestra campaña de producción 2025: la ineficiencia en el manejo del sistema de riego. La falta de gestión efectiva de este recurso vital está poniendo en riesgo nuestra producción y, por ende, nuestra economía”, se lamentaron.

“Escenario crítico”.

Los productores aseguraron que “la combinación de inseguridad y problemas de riego está generando un escenario crítico para nuestra comunidad de productores. Instamos a las autoridades competentes con quienes tenemos buen dialogo y conocen de esta problemática a tomar medidas urgentes para abordar estos problemas y garantizar la seguridad y la eficiencia en el manejo de los recursos hídricos”, agregaron.

La queja de la Cámara de Productores veinticinqueños cerró diciendo que “la campaña de producción 2025/26 está a la vuelta de la esquina, y es fundamental que se tomen acciones concretas para asegurar la viabilidad de nuestra producción. No podemos permitir que la inseguridad y la ineficiencia sigan poniendo en riesgo nuestra producción y nuestra economía. Provocando grandes pérdidas aún sin determinar”.

El comunicado añade material fotográfico en lo que, según expresan, “son de canales y caminos colapsados, canales de riego con bancos de arena, 500 metros de cables robados de un equipo de riego, robo de un controlador de una compuerta”, entre otras situaciones.

“No tenemos respuestas”.

Desde la Cámara sostuvieron que “un tema prioritario es el sistema de riego, hoy estimamos que está funcionando al 50%, hay problemas para cumplir con los regímenes de riego porque hay canales desbordados y otros con bancos de arena por falta de mantenimiento, entre otras deficiencias. Y el tema inseguridad no es menor, por ejemplo a un productor le robaron unos 500 metros de cable de un sistema de riego por pivot, que significó una pérdida de 45 ó 50 millones de pesos”.

Finalmente señalaron que aunque hay diálogo, no hay soluciones, y explicaron porqué ésta denuncia pública. “Sí, tenemos buena relación con el Ente, pero hace años que venimos reuniéndonos con las autoridades –primero con Enrique Schmidt, ahora con Jorge Poletti- pero no tenemos respuestas. Con la Policía lo mismo, hemos mandado notas, ya agotamos los medios, por eso anoche se decidió difundir éste comunicado en los medios y a través de las redes sociales”, concluyeron desde la Cámara.