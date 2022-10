Catriel: caminaba hablando por celular y lo chocó una máquina

Un hombre caminaba de regreso a su domicilio en barrio Santo Domingo cuando fue embestido por una máquina vial. Cerca de la medianoche se encontraba en el hospital local donde fue trasladado luego del accidente.

Según se pudo saber, el herido regresaba a su casa por calle Quintuco (detrás de empresa San Antonio), faltando una cuadra para llegar, iba hablando por celular y no se percató que detrás de él circulaba una retroexcavadora. Fue “tocado” por la pala en la zona de los glúteos y cayó al costado de la calle. En ese lugar no hay alumbrado público, (o por lo menos hoy, no estaban funcionando).

El conductor de la máquina, en un breve diálogo con este medio, explicó que se encontró repentinamente con el hombre. “La verdad, venía esquivando pozos, la máquina se mueve mucho y cuando me di cuenta lo tenía encima”, acotó preocupado el maquinista, quién explicaba a la policía local como sucedió el hecho.

El herido estaba consciente y se cree que presentaría golpes que no revisten gravedad pero requieren estudios médicos. Es por ello que continuaba en observación

