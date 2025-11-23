Catriel despide a las víctimas del accidente. Formulan cargos al conductor de la Amarok » Catriel25Noticias.com

Mientras la ciudad de Catriel sigue conmocionada por la tragedia y despide con inmenso dolor a las víctimas del accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes en la Ruta 22 cuando viajaban a Las Grutas a pasar el fin de semana largo. El conductor de la camioneta Amarok que provocó el siniestro que terminó con la vida de cuatro integrantes de la familia, escuchará la formulación de cargos en General Roca este domingo.

El reconocido abogado penalista Marcelo Hertzriken Velazco representará a la familia de las víctimas.

Se acusará a Axel Adrián Araneda (28) como “autor penalmente responsable de Homicidio culposo cuádruplemente agravado por conducir a exceso de velocidad (170 km/hra), bajo efectos de estupefacientes y alcoholizado”.

Axel Araneda (el Chino)

También las pericias habrían determinado que Araneda circulaba utilizando su teléfono celular lo que le impidió visualizar al vehículo estacionado sobre la cinta asfáltica.

El velatorio de las cuatro víctimas del accidente se realiza este domingo en el SUM Municipal y al mediodía será el cortejo fúnebre hacia el cementerio local.