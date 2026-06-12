Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

25 de Mayo-Diez parejas participaron de la competencia desarrollada durante viernes y sábado. Jugadoras de Catriel y 25 de Mayo protagonizaron un certamen que culminó con una destacada final y la consagración de Pamela Mendoza y Cecilia Medina.

La actividad deportiva tuvo un intenso fin de semana en las instalaciones de Green Pádel, donde se disputó el Torneo de 7ª Categoría Femenina organizado por Celeste Garro. La competencia reunió a diez parejas provenientes de Catriel y 25 de Mayo, en una propuesta que contó además con una importante presencia de público acompañando cada jornada.

Durante viernes y sábado se desarrollaron los distintos encuentros, que dejaron partidos de gran nivel y mucha paridad entre las participantes. Tras superar las diferentes instancias del certamen, lograron acceder a la final las duplas integradas por Mía Bravo y Stefi Sauter, y Pamela Mendoza junto a Cecilia Medina.

El encuentro decisivo ofreció un atractivo espectáculo deportivo, con puntos disputados y un gran desempeño de las cuatro finalistas. Finalmente, Pamela Mendoza y Cecilia Medina lograron imponerse para quedarse con el título de campeonas del torneo.

Desde la organización destacaron el compromiso de las jugadoras, el acompañamiento del público y el crecimiento que continúa mostrando el pádel femenino en la región.