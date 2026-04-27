Catriel: formulan cargos a un joven por golpear a Papá Noel para robarle

El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos a un joven por el delito de robo simple en grado de tentativa, en calidad de autor. Se dispuso la prórroga de la prohibición de acercamiento y de contacto hasta el juicio.

En la audiencia que se realizó de forma virtual este lunes, la fiscal del caso detalló la metodología del delito llevado a cabo el 24 de diciembre de 2025.

Según explicó la parte acusadora, el hecho ocurrió alrededor de las 21 horas cuando la víctima de 14 años caminaba personificado de Papá Noel debido a que trabajaba haciendo promociones en un comercio.

En esas circunstancias, fue abordado por el imputado y otro hombre no identificado cuando transitaban en una motocicleta.

El acusado le exigió al menor que le entregara algún regalo, y con el fin de apoderarse ilegítimamente de los objetos que tenía en su poder, le propinó golpes de puño en la cara, no logrando su cometido por motivos ajenos a su voluntad, debido a que por los gritos del joven se acercaron varias personas para auxiliarlo.

El imputado escapó del lugar, pero fue identificado por los presentes, lo que facilitó la denuncia penal.

Debido a la agresión física, el menor sufrió lesiones caratuladas por el médico policial como de carácter leve.

En el mes de febrero, el imputado fue aprehendido por la policía en el marco de un pedido de captura emitido por la justicia penal.

La fiscal solicitó en la audiencia la prórroga de las medidas cautelares impuestas en aquel momento, por los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Entre ellas mencionó una prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio, y de todo tipo de contacto.

La defensora de menores, en representación del menor víctima, adhirió a lo planteado por la fiscal.

La defensora oficial que asistió técnicamente al acusado, no realizó objeciones a los hechos ni a la calificación legal.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. También dispuso la prórroga de las medidas cautelares por el mismo término de la investigación.

Foto ilustrativa (Web)