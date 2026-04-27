Ignacio “Nacho” Serra, imparable: Triple Corona en Tierra del Fuego

El representante de Catriel repitió la hazaña del 2025 y volvió a consagrarse en las tres modalidades en Río Grande. Una actuación perfecta que confirma su vigencia y liderazgo en la región.

Río Grande, Tierra del Fuego.– Lo que parecía una proeza difícil de repetir se transformó en una nueva página dorada del deporte regional. Ignacio “Nacho” Serra volvió a escribir su nombre en lo más alto al conquistar la Triple Corona en un exigente certamen disputado en la ciudad fueguina, reafirmando su condición de referente absoluto del tenis de mesa patagónico.

A lo largo de la jornada, el catrielense mostró un nivel superlativo, combinando precisión técnica, inteligencia táctica y una fortaleza mental que marcó la diferencia en cada presentación. Su recorrido en el torneo fue contundente, sin fisuras, dominando a rivales de jerarquía y resolviendo momentos clave con autoridad.

El primer festejo llegó en la modalidad de dobles masculinos, donde junto a Ian Escobar construyó una sociedad sólida y efectiva que les permitió imponerse con claridad. Luego, Serra volvió a subirse a lo más alto del podio en dobles mixto, esta vez en dupla con Sofía Chazarreta, de Viedma, exhibiendo una notable capacidad de adaptación y lectura de juego.

Para cerrar un torneo perfecto, el catrielense se quedó con el título en la categoría individual. En una final intensa, impuso su ritmo desde el inicio y no dejó margen para la sorpresa, coronando una actuación que rozó la excelencia.

Con estos tres títulos, Serra no solo se trae el oro desde el “Fin del Mundo”, sino que confirma que su dominio en la disciplina no es circunstancial. La Triple Corona conseguida en 2025 ya no es un antecedente aislado: lo de este 2026 ratifica la construcción de un legado que sigue creciendo y posiciona a Catriel en lo más alto del tenis de mesa patagónico.