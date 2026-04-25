Río Negro 2027: oficialismo fuerte, peronismo en retroceso nacional y la incógnita libertaria

Alberto Weretilneck parte con ventaja por estructura, María Emilia Soria busca consolidar al peronismo en un contexto adverso y Aníbal Tortoriello aparece como pieza clave en la disputa del voto opositor.

La carrera hacia la gobernación de Río Negro en 2027 ya muestra tres nombres centrales, pero también un dato político que atraviesa todo el escenario: el cambio en el mapa de poder a nivel nacional. En ese contexto, el actual gobernador Alberto Weretilneck arranca con ventaja. Su fortaleza no solo radica en la gestión, sino en una estructura territorial consolidada que le permitió ganar con claridad en 2023 y sostener presencia en toda la provincia. En elecciones de lógica provincial, ese factor suele ser determinante. Sin embargo, el escenario ya no es el mismo.

Las legislativas de 2025 dejaron una provincia fragmentada, con tres espacios competitivos y sin hegemonías claras, lo que anticipa una elección más abierta. En ese tablero, María Emilia Soria aparece como la principal referencia del peronismo. No obstante, su candidatura enfrenta un condicionante central: la pérdida de peso del peronismo a nivel nacional.

A diferencia de otros ciclos electorales, hoy el justicialismo no cuenta con el mismo arrastre ni con un liderazgo nacional ordenador, lo que podría limitar su capacidad de expansión en distritos donde el voto independiente define elecciones.

Aun así, Soria mantiene una base sólida y orden interno, lo que la posiciona como la rival directa más clara del oficialismo.

Por otro lado, Aníbal Tortoriello, (aunque con poca gestión como diputado mara mostrar), se proyecta como el dirigente con mayor potencial de crecimiento. Su buen desempeño en las legislativas y su vínculo con el electorado opositor lo colocan en una posición estratégica, especialmente en un contexto donde el voto anti-oficialista tiende a reorganizarse.

Aquí aparece el factor decisivo: La Libertad Avanza.

El espacio libertario, hoy oficialismo nacional, todavía no definió con claridad su estrategia en Río Negro, pero su posicionamiento será determinante.

Existen dos escenarios posibles: Apoyo directo a Tortoriello: sería el camino más natural desde lo ideológico, consolidando una oposición fuerte y competitiva frente a Weretilneck.

Acuerdo tácito o explícito con Weretilneck: una opción más pragmática, basada en gobernabilidad y coincidencias puntuales, que podría fragmentar el voto opositor y favorecer al oficialismo provincial.

Por el momento, no hay una definición concreta, pero la decisión que tome este espacio puede inclinar la balanza.

Así, el escenario hacia 2027 queda planteado en tres dimensiones: Weretilneck con la estructura y el poder territorial, Soria con el desafío de sostener al peronismo en un contexto nacional adverso, y Tortoriello como la figura que puede capitalizar el crecimiento libertario.

Hoy no hay un ganador definido. Pero sí una certeza: en Río Negro, la elección dependerá menos de los nombres y más de cómo se alineen (o se enfrenten) las fuerzas políticas que hoy están reconfigurando el país.