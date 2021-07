Catriel: Germanier se refirió al desalojo de las familias del barrio “Costanera”

“Muchos de los vecinos que estaban en ese lugar no rinden los requisitos básicos para acceder a un terreno”, señaló la intendente municipal Viviana Germanier sobre la situación de las familias que fueron desalojadas por la justicia del loteo denominado “la costanera”.

El pasado 30 de junio por orden de la jueza Agustina Bagniole, se llevó adelante el desalojo de las familias que ocupaban terrenos en la zona de ribera del Río Colorado, conocido popularmente como barrio “Costanera”. La medida estuvo a cargo del fiscal Gustavo Herrera acompañado por efectivos del COER (la fuerza especial de la policía de Río Negro).

A partir de esta situación el municipio de Catriel intervino con la asistencia a través de Políticas Sociales para albergar a las familias, y asistirlas con alimentos y abrigo. Por otra parte, desde servicios públicos se dispuso de transporte para resguardar sus pertenencias.

Con el paso de los días las familias comenzaron a reclamar soluciones sobre los materiales perdidos en la destrucción de las construcciones durante el desalojo, y la posibilidad de poder acceder rápidamente a un terreno. Por lo que decidieron manifestarse frente al municipio con un reclamo pacífico, pero que lleva más de una semana.

DIÁLOGO

Desde el municipio de Catriel se propuso una reunión entre funcionarios y dos representantes del grupo de manifestantes, quienes no aceptaron la propuesta, “quieren dividirnos” indicaron. Luego las familias anunciaron que aceptarían reunirse solamente con la intendente Municipal.

“Ya tenemos un canal de diálogo abierto, pero hoy nos encontramos con la imposibilidad de que ese diálogo sea fructífero cuando no reconocen los interlocutores – en referencia al secretario de gobierno, secretaría de políticas sociales y secretario de finanzas, – los citaron ayer al diálogo a los vecinos, nuestros secretarios son de la confianza de esta intendenta y están habilitados a hablar con los ellos. Creo que es importante no cerrar ninguna puerta, es importante valorar el diálogo”, sostuvo Germanier a Radio Alas y C25N.

La mandataria señaló: “el municipio siempre estuvo presente, ayudamos con leña, gas, y la entrega de módulos, no dejamos a las familias desatendidas”.

JUSTICIA

La jefa comunal aclaró que el desalojo fue una decisión que tomó la justicia y la autoridad de aplicación que tiene jurisdicción en esa zona (DPA), “no es apta para la vivienda, de hecho nosotros estamos haciendo el paseo costero con la idea de que todos los vecinos puedan disfrutar de este espacio, que es público – privado, estamos trabajando junto al DPA”.

Con respecto a la asistencia desde el municipio, Germanier indicó: “cuando vimos que se había tomado esa decisión estuvimos acompañando desde políticas sociales y servicios públicos con la asistencia a las familias por el lugar donde debían pernoctar esa noche y para que no perdieran sus pertenencias, esa fue la función del municipio”.

TERRENOS

La intendenta explicó que desde la Secretaría de Políticas Sociales se realizó un trabajo minucioso, con entrevistas a cada uno de los vecinos que tienen legajo y están registrados, “muchos de los vecinos que estaban en ese lugar no rinden los requisitos básicos que tiene la ley municipal que habla de 10 años de residencia, entonces tenemos que evaluar todo, la situación especial de estas familias, por eso les ofrecimos acompañarlos con un alquiler a aquellos que no tienen recursos, mientras que las personas que tienen pedidos de terrenos, estamos trabajando en hacer el relevamiento de esos pedidos para cumplir con los vecinos que reúnen los requisitos”.

POLÍTICA HABITACIONAL

La jefa comunal destacó que desde 2011, donde el partido vecinal Movic se puso al frente del ejecutivo, se ha trabajado en darle solución a la problemática habitacional: “el ex intendente Carlos Johnston ha hecho una política de entrega de terrenos en Barrio Preiss, se regularizó nominalmente la situación de varios vecinos, obras de infraestructura en Lote 15, mejoras habitacionales, este municipio además de los planes de viviendas de provincia (40 – 60) hizo viviendas y sigue haciendo”, enumeró.

“Nosotros no desconocemos la realidad de los vecinos y estamos trabajando en ese sentido, por supuesto no vamos a poder abarcar la gran demanda. También Catriel es un lugar de atracción de otras localidades y provincias que vienen a buscar mejores condiciones de vida acá, es una realidad que nos supera, pero no significa que no tengamos políticas públicas”, concluyó la intendente municipal



