Catriel: medida cautelar por reclamos al EPRE por facturas de energía

El secretario de Gobierno de Catriel advirtió que los aumentos superan en algunos casos el 500%. La medida judicial alcanza únicamente a quienes iniciaron reclamos formales, mientras continúa la recepción de denuncias.

El secretario de Gobierno de Catriel, Diego Pereyra, se refirió a la situación generada por las facturas de energía eléctrica emitidas por la empresa Edersa, que en las últimas semanas registraron incrementos que superan ampliamente los valores habituales, llegando en algunos casos a aumentos cercanos al 500%.

En ese contexto, Pereyra confirmó que, tras la presentación de múltiples reclamos por parte de vecinos ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), se dictó una medida cautelar vinculada al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que establece que quienes hayan formalizado la denuncia no deberán abonar las facturas cuestionadas hasta tanto avance el proceso judicial. “El alcance de esta medida es claro: rige únicamente para aquellos vecinos que realizaron el reclamo correspondiente y cuentan con un expediente iniciado”, explicó el funcionario, quien remarcó la importancia de no generar confusión en la comunidad.

Diego Pereyra (Sec de Gobierno Municipalidad de Catriel)

En esa línea, indicó que quienes no hayan presentado su denuncia deberán regularizar su situación abonando las facturas emitidas, mientras que aquellos que sí lo hicieron quedan alcanzados por la cautelar, sin riesgo de interrupción del servicio durante su vigencia.

Desde el municipio se informó además que la OMIC continuará recibiendo reclamos en sus oficinas ubicadas en la terminal local, en el horario de 7 a 13. También se recordó que los vecinos pueden utilizar los canales de contacto proporcionados por el EPRE para dar seguimiento a sus casos.

Respecto a quienes abonaron las facturas pese a haber realizado el reclamo, Pereyra señaló que, en caso de prosperar las denuncias, se les reconocerá lo pagado de más, aunque aclaró que esto dependerá de la resolución final del proceso.

En paralelo, el funcionario también hizo referencia a la reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana Local, donde se abordaron problemáticas vinculadas a instituciones educativas.

En ese marco, explicó que se detectó la falta de conocimiento del protocolo provincial por parte de algunas instituciones, lo que motivó el inicio de un trabajo articulado entre Policía, Salud, Justicia y organismos locales. “Estamos avanzando en poner en conocimiento a todos los actores para que puedan actuar de manera coordinada ante situaciones como las que se vienen registrando en las escuelas”, concluyó.