Catriel: por seguridad en las escuelas se reunió el COSESIL

Participaron fuerzas de seguridad, Justicia, Salud, Educación y áreas municipales. Se avanzó en medidas preventivas, simulacros y un protocolo unificado ante reiteradas situaciones de amenaza en la ciudad.

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, encabezó una reunión ampliada con referentes de distintas áreas locales con el objetivo de abordar la creciente preocupación por la seguridad en instituciones educativas de la ciudad. Del encuentro participaron representantes de la Policía, el Poder Judicial , incluido el Juzgado de Paz, el Consejo Escolar, supervisores educativos, equipos técnicos de distintos niveles, autoridades de Salud y funcionarios municipales vinculados al Centro de Monitoreo y Protección Civil.

La convocatoria respondió a la necesidad de coordinar acciones frente a reiteradas amenazas registradas en el ámbito escolar. Durante la reunión se expusieron los protocolos vigentes, particularmente los establecidos por el Ministerio de Educación ante este tipo de situaciones. En ese marco, Salzotto remarcó la importancia de la intervención municipal más allá de las competencias provinciales, destacando que como funcionarios públicos “existe la obligación de dar aviso, intervenir y denunciar ante hechos que puedan representar un riesgo”.

Lic Daniela Salzotto (Intendente)

En la jornada se confirmó además que se registraron nuevas amenazas, lo que refuerza el estado de alerta de las autoridades. En algunos casos, incluso, se detectaron elementos vinculados a posibles armas, lo que derivó en la intervención directa de la Fiscalía y la Comisaría local, iniciándose las correspondientes investigaciones.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención en las escuelas. En ese sentido, se solicitó avanzar con un plan de simulacros de evacuación en todos los establecimientos, además de revisar condiciones de seguridad como las salidas de emergencia, que en algunos casos permanecen cerradas por medidas preventivas.

Asimismo, se acordó avanzar en la elaboración de un protocolo más exhaustivo, que será difundido a la comunidad educativa, acompañado por talleres de concientización y abordaje preventivo.

Finalmente, la intendenta hizo un llamado a las familias a involucrarse activamente en el cuidado de niños y adolescentes, especialmente en el uso de redes sociales y dispositivos digitales. Advirtió sobre la circulación de retos virales y otras conductas de riesgo, e instó a “estar atentos, contener y denunciar cualquier situación que pueda poner en peligro a los jóvenes”.

Desde el municipio destacaron que se continuará trabajando de manera articulada entre todas las instituciones para garantizar respuestas rápidas y efectivas ante eventuales emergencias.