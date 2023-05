Catriel: motochorros muy activos

“Me pusieron el cuchillo en la cintura para robarme”, expresó la joven Micaela, que fue asaltada anoche en calle Rawson por dos delincuentes que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Más tarde, todavía en estado de shock, debió llamar a la policía porque también quisieron ingresar a su vivienda en Barrio Preiss.

Los hechos delictivos siguen ocurriendo en la ciudad de Catriel y generan gran preocupación en toda la comunidad. Exigen más seguridad en los barrios, mayor y mejor iluminación de las calles.

Los motochorros están al acecho y las víctimas son mujeres o jóvenes que caminan distraídos con el celular.

En diálogo con Radio Alas, Micaela relató la grave situación que le tocó atravesar este lunes alrededor de las 22 hs : “venía en bicicleta de regreso a mi domicilio por calle Rawson, que no tiene una luminaria como corresponde, las casas están muy alejadas, hay mucho descampado y yuyos por todos lados”.

“Me abordaron dos masculinos en una moto toda desarmada, sin ningún plástico, andaban con un cuchillo y me hicieron bajar de la bicicleta, me agarraron en la capucha de la campera, del pelo, me pidieron que me quedara quieta, y me quitaron la mochila de un tirón”, contó.

“Pusieron el cuchillo en mi cintura y del miedo no fui capaz siquiera de mirarle la cara para reconocerlos. Capaz que si lo miras son capaces de meterte una puñalada”, sostuvo la víctima.

“Les entregué mi mochila donde tenía la poca plata que había cobrado, yo trabajo por hora, tenía alrededor de cinco mil pesos. A los 100 metros encontré la mochila tirada, con todas mis pertenencias, solo habían sacado la tarjeta (que le di de baja) y la plata”, relató Micaela.

Pero eso no fue todo para la joven, sino que además pidió ayuda y se topó con la desaprensión de una persona que caminaba en esos momentos por el lugar, “justo venía un masculino caminando y le pedí el teléfono para llamar a la policía, pero me ignoró, respondió que “no era su problema y me arregle como pueda”. En estado de shock seguí caminando con la bicicleta en la par hasta mi casa, no podía pedalear del susto que tenía”.

Tras ser asaltada, la víctima se dirigió hasta su domicilio en Barrio Preiss y allí también intentaron robarle, “a las 3 hs de la mañana tuve que llamar a la policía, siento ladrar a mi perro y escucho que tocan el picaporte de la puerta de entrada, vivo en un monoambiente. Veo que había personas en el exterior y me abrieron la ventana de la cocina, el perro fue hasta allí y comenzó a ladrar. La policía dio vueltas en la cuadra, pero ya no había nadie”.

Micaela mostró su preocupación por todo lo que le tocó vivir, “la inseguridad está de terror, tengo una nena de 12 años y tengo miedo de mandarla a comprar. El sábado robaron enfrente de mi casa a las 10 hs de la mañana. Lo único que pido es más seguridad y creo que todo Catriel está pidiendo lo mismo”, concluyó.