Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Desde la Unidad Regional IV, dieron a conocer sobre un accidente protagonizado por un motociclista en las bardas cercanas a la localidad. Un menor intentó huir y chocó a un móvil policial con una moto robada y fue derivado a Neuquén por una fractura.

En declaraciones radiales, el Comisario Martini dijo que concurrieron a un operativo por picadas de motos y cuando llegó la patrulla varios intentaron escapar, “Se logró identificar a algunos de ellos, pero uno se dio a la fuga y en forma inmediata fue perseguido por un móvil policial con la prevención del caso. Lamentablemente, esta persona colisionó al patrullero y sufrió una fractura expuesta de un pie. Primero fue trasladado al hospital local y luego a un centro médico de Neuquén”.

“El caso está en etapa investigativa en la cual determinamos que el motociclista es un menor domiciliado en la localidad de Catriel y que ya es conocido en la comisaría local por otros antecedentes. Y, además, que la moto que conducía está con pedido de secuestro por robo. Hay una causa judicial por ‘maniobras peligrosas’ en manos del Ministerio Público Fiscal”, concluyó el comisario