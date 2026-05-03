Catriel: Turismo organizó exitoso primer encuentro de Trekking

Los circuitos del Valle de la Luna cercano a Catriel fueron el escenario del primer “Encuentro de Trekking de la Nordpatagonia”, que se realizó este domingo. La actividad fue organizada por el área de Turismo del municipio local y una entidad prestadora de servicios turísticos de 25 de Mayo. El médico pampeano Rubén Juárez fue invitado a disertar sobre medicina preventiva en el deporte, en calidad de integrante de la Asociación Pampeana de Medicina y Ciencias del Deporte (ACIPMED).

Encuentro de Trékking NordPatagónico

Con la presencia de montañistas de la ciudad de Bariloche, se concretó el “primer Encuentro de Trekking NordaPatagónico” en un circuito trazado en las bardas cercanas al río Colorado en inmediaciones de la ciudad Catriel.

En el Valle de la Luna

La propuesta de “El Creador Tour”, incluyó el aporte del guía de Trekking de Catriel, Lucas López, fueron dos modalidades: circuito de 9 kilómetros, de dificultad media-baja, pensado para quienes buscan un desafío accesible. Por otro, una opción de senderismo de 5 kilómetros.

El lugar elegido fue en el sector costero del río Colorado que se conoce en la zona como Rincón del Indio, conocido también como el Valle de la Luna. La actividad se inició a las 7 de la mañana y contó con 35 participantes (todos mayores de 18 años y con sus respectivos seguros) llegados desde Bariloche.

Presencia de ACIPMED

El médico deportólogo Rubén Eduardo Juárez, profesional que gerencia su propia clínica en 25 de Mayo, reveló que “fui invitado, como único médico del deporte de la comarca norpatagónica, para ofrecer una charla dirigida a los montañistas”.

Y agregó que “allí aproveché la oportunidad de llevar nuestro estandarte y brindar una charla acerca de lo que es la medicina del deporte y la necesidad de los controles previos a la actividad deportiva como preventiva de futuros inconvenientes en el desarrollo del deporte y como preventivo de las lesiones Además puntualicé la visión multisciplinaria que nos inspira a los médicos nucleados en ACIPMED”.

“El frío no disminuyó el entusiasmo de los montañistas provenientes de Bariloche que eligieron este hermoso circuito para dar inicio a ésta nueva propuesta turística que ofrece la comarca integrada por 25 de Mayo (La Pampa) y Catriel ( Río Negro)”, dijo Juárez

Con información de (La Arena)