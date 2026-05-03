Catriel: más familias acceden al gas natural

Más de 60 familias de Catriel ya cuentan con acceso a gas natural, una obra fundamental que impacta directamente en la calidad de vida de vecinos y vecinas.

A través de la Secretaría de Obras Públicas y con fondos propios del municipio, se llevó adelante la concreción e inauguración de la red de gas en Barrio Santo Domingo donde 38 familias ya disfrutan de este derecho esencial.

En Barrio Carod (calle Lorefice de Vega): 29 familias que ahora cuentan con gas natural.

Durante la jornada y encendido de hornallas, la intendenta Daniela Salzotto se mostró emocionada al igual que los vecinos que tendrán un invierno más calentito.

“Cuando se trata de mejorar la calidad de vida, hay voluntad política.”

“Seguimos trabajando con compromiso, gestionando obras concretas que transforman la realidad de nuestra comunidad”.