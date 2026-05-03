Catriel: secuestraron moto con numeración adulterada. Un joven demorado

Un joven de 22 años fue demorado por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo de Catriel, luego de ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta con irregularidades en su identificación.

El procedimiento se realizó sobre la Avenida San Martín, en inmediaciones de la intersección con calle Entre Ríos, cuando efectivos de la B.M.A advirtieron una moto con faltantes de plásticos, y tras ponerse a la par de la misma, hicieron detener la marcha a su conductor.

El joven manifestó no contar con documentación personal ni del rodado. Al inspeccionar la motocicleta, los efectivos constataron que la numeración del motor se encontraba limada, mientras que el número de cuadro y la patente correspondían a distintos vehículos, según la verificación en el sistema 911.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y al traslado del joven a la Unidad policial, donde fue notificado de su situación legal. La Fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones por el delito de encubrimiento, sin ordenar su detención.