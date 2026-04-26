Catriel vivió una fiesta con la primera Carrera Nocturna 2026

Con una destacada participación de atletas de toda la región, la ciudad fue escenario de un evento que combinó deporte, inclusión y organización, consolidándose como una nueva propuesta que busca continuidad en el calendario local.
El pasado sábado 25 de abril, la ciudad de Catriel fue protagonista de una verdadera fiesta deportiva con la realización de la primera edición de la Carrera Nocturna 2026, un evento que convocó a corredores y corredoras de distintos puntos de la región y que recorrió las principales arterias del casco urbano.
La propuesta, impulsada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Catriel, se desarrolló con un alto nivel organizativo, donde cada detalle fue previsto para garantizar seguridad, logística y una experiencia positiva para los participantes. Desde la largada hasta la premiación, la jornada se destacó por su fluidez y acompañamiento del público pasadas las 20hs con la largada.
En el marco de la gestión de la intendenta Daniela Salzotto, se continúa fortaleciendo la política deportiva local, posicionando a Catriel como una de las localidades con mayor actividad en la región. El enfoque está puesto en la inclusión, generando espacios para niños, jóvenes y adultos mayores, y promoviendo el acceso al deporte como herramienta de desarrollo social.
La Carrera Nocturna se presenta como una nueva apuesta que llegó para quedarse, integrando deporte, recreación y turismo, y consolidando a la ciudad dentro del circuito regional de running Nocturno y de Trrail.
Clasificación
Participativo 5K – Caballeros
Claudio Fuentes
Braian Gutierrez
Brian Raillan Zalazar
Participativo 5K – Damas
Daiana Soria
Stella Fuentes
Silvana Morales
10k Competitivo –
Damas Elite
Mariana Orellano
Carla Nahir Sanchez
Competitivo – Damas Master A
Jimena Aliotti
María Fernanda Rozas
Brenda Ontiveros
Competitivo – Damas Master B
Jaquelina Elisabet Olivera
Gladys Zalazar
Gladys Torrado
Competitivo – Damas Master C
Patricia del Valle Manrique
Celsa Brunilda Millaqueo
Silvina Patricia Schiro
Competitivo – Elite Masculino
Daniel Carrasco
Brian Duran
Eneas Chinchilla
Competitivo – Master A Masculino
Jesus Aguero
Juan Manuel Almeira
Esteban Baigorria
Competitivo – Master B Masculino
Marcelo Molina
Mauricio Savino
Santiago Montesano
Competitivo – Master C Masculino
Walter Alvarez
César Kremer
Oscar Fabian Garcia
Competitivo – Master D Masculino
Pablo Vargas
Raul Alfredo Riveros
Victor Silisqui
La jornada dejó un saldo altamente positivo, tanto en lo deportivo como en lo organizativo, marcando un precedente importante para futuras ediciones. Desde el municipio destacaron el compromiso de los participantes y el acompañamiento de la comunidad, elementos clave para el crecimiento sostenido del deporte en la ciudad.