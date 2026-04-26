Catriel vivió una fiesta con la primera Carrera Nocturna 2026

Con una destacada participación de atletas de toda la región, la ciudad fue escenario de un evento que combinó deporte, inclusión y organización, consolidándose como una nueva propuesta que busca continuidad en el calendario local.

El pasado sábado 25 de abril, la ciudad de Catriel fue protagonista de una verdadera fiesta deportiva con la realización de la primera edición de la Carrera Nocturna 2026, un evento que convocó a corredores y corredoras de distintos puntos de la región y que recorrió las principales arterias del casco urbano.

La propuesta, impulsada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Catriel, se desarrolló con un alto nivel organizativo, donde cada detalle fue previsto para garantizar seguridad, logística y una experiencia positiva para los participantes. Desde la largada hasta la premiación, la jornada se destacó por su fluidez y acompañamiento del público pasadas las 20hs con la largada.

En el marco de la gestión de la intendenta Daniela Salzotto, se continúa fortaleciendo la política deportiva local, posicionando a Catriel como una de las localidades con mayor actividad en la región. El enfoque está puesto en la inclusión, generando espacios para niños, jóvenes y adultos mayores, y promoviendo el acceso al deporte como herramienta de desarrollo social.

La Carrera Nocturna se presenta como una nueva apuesta que llegó para quedarse, integrando deporte, recreación y turismo, y consolidando a la ciudad dentro del circuito regional de running Nocturno y de Trrail.

Clasificación

Participativo 5K – Caballeros

Claudio Fuentes

Braian Gutierrez

Brian Raillan Zalazar

Participativo 5K – Damas

Daiana Soria

Stella Fuentes

Silvana Morales

10k Competitivo –

Damas Elite

Mariana Orellano

Carla Nahir Sanchez

Competitivo – Damas Master A

Jimena Aliotti

María Fernanda Rozas

Brenda Ontiveros

Competitivo – Damas Master B

Jaquelina Elisabet Olivera

Gladys Zalazar

Gladys Torrado

Competitivo – Damas Master C

Patricia del Valle Manrique

Celsa Brunilda Millaqueo

Silvina Patricia Schiro

Competitivo – Elite Masculino

Daniel Carrasco

Brian Duran

Eneas Chinchilla

Competitivo – Master A Masculino

Jesus Aguero

Juan Manuel Almeira

Esteban Baigorria

Competitivo – Master B Masculino

Marcelo Molina

Mauricio Savino

Santiago Montesano

Competitivo – Master C Masculino

Walter Alvarez

César Kremer

Oscar Fabian Garcia

Competitivo – Master D Masculino

Pablo Vargas

Raul Alfredo Riveros

Victor Silisqui

La jornada dejó un saldo altamente positivo, tanto en lo deportivo como en lo organizativo, marcando un precedente importante para futuras ediciones. Desde el municipio destacaron el compromiso de los participantes y el acompañamiento de la comunidad, elementos clave para el crecimiento sostenido del deporte en la ciudad.