Los Guerreros de Catriel brillaron en Allen y sumaron un nuevo título con Ignacio “El Mago” Cisterna

Allen-Boxeo amateur con presencia regional. La escuela de boxeo catrielense, que además representa al Sindicato de Petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa, tuvo una destacada actuación en el festival “Desafío Narices Chatas” en Allen, con un cinturón para la ciudad y sólidas presentaciones de sus púgiles.

El boxeo de Catriel volvió a dejar su sello en la región. El pasado sábado, la delegación de la escuela “Los Guerreros de Catriel”, encabezada por los profesores Ramón Roquer y Gerardo Sotto, se presentó en el Club Alto Valle de Allen para formar parte del festival “Desafío Narices Chatas”, logrando resultados sobresalientes y sumando un nuevo título para la localidad.

La gran figura de la velada fue Ignacio “El Mago” Cisterna, quien se consagró campeón en la categoría hasta 64 kilogramos. El púgil catrielense desplegó un boxeo técnico y efectivo ante un exigente rival, nieto del reconocido Bruno Godoy. Con inteligencia táctica, buen manejo de piernas y precisión en los golpes, Cisterna dominó las acciones y se quedó con el cinturón, ratificando su crecimiento dentro del amateurismo.

En otro de los combates destacados, Fabricio Vivanco protagonizó una pelea de alto nivel, también en disputa de título. En un cruce muy parejo, mostró una evolución marcada y dejó una imagen más que positiva, posicionándose como uno de los nombres a seguir dentro del equipo.

La jornada se completó con la participación de Joaquín Figueroa, quien en un combate de exhibición logró un empate técnico tras una actuación sólida, y Axel Romero, que debió abandonar su presentación por una lesión en el hombro.

La actividad del equipo no se limitó a Allen. El fin de semana anterior, “Los Guerreros” también compitieron en Piedra del Águila con Ignacio Cisterna y Luján Vilo. En esa velada, Cisterna enfrentó al campeón provincial y regional, cayendo por puntos en un fallo ajustado, mientras que Vilo, en su segunda experiencia como amateur, realizó un buen combate aunque no logró quedarse con la victoria.

De esta manera, la escuela de boxeo de Catriel continúa consolidándose como una referencia en la región, representando no solo a la ciudad sino también al Sindicato de Petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y formando nuevos talentos que siguen sumando experiencia y protagonismo sobre el ring.