Ultimo cupos-Catriel se prepara para una gran fiesta del running

El evento se correrá el sábado 25 de abril con distancias de 10K competitivos y 5K participativos. Las primeras 100 personas inscriptas con pago confirmado accederán a la remera oficial. (FM Alas / www.infosports.com.ar)

La ciudad de Catriel comienza a palpitar uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario local: la Carrera Nocturna Catriel 2026, que ya tiene fecha confirmada y novedades para los corredores de la región.

La organización oficializó que la competencia se llevará a cabo el sábado 25 de abril de 2026, en lo que será una nueva edición que combinará deporte, espectáculo y participación comunitaria en un circuito urbano especialmente diseñado para la ocasión.

El recorrido, que ya fue presentado, atravesará distintos puntos estratégicos de la ciudad, permitiendo un desarrollo dinámico tanto para atletas que buscarán mejorar marcas como para quienes participen de manera recreativa. La propuesta incluirá dos distancias: 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros participativos, ampliando así el alcance del evento.

En paralelo, se dio a conocer la indumentaria oficial: una remera técnica exclusiva que será entregada a las primeras 100 personas inscriptas con pago confirmado. Desde la organización remarcaron que la preinscripción no garantiza este beneficio, que será únicamente para quienes completen el proceso de inscripción.

La carrera, organizada por la Municipalidad de Catriel, apunta a consolidarse como una cita fija dentro del calendario deportivo regional, sumando cada vez más participantes y público.

Quienes deseen ser parte ya pueden inscribirse a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/X5gzSLgrqVzu9gUY7

Para más información, también se encuentra disponible el contacto del organizador: 299 5856675.

Con expectativas en crecimiento, la invitación ya está abierta: preparar la estrategia, entrenar y ser parte de una noche donde el running será protagonista en Catriel.