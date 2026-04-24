Rugby en Catriel-Catriel Rugby Club se mide ante Marabunta en un amistoso preparatorio

Catriel-La Primera División y las categorías formativas tendrán acción este sábado en casa, en la previa del Torneo Apertura 2026 de la Unión de Rugby del Alto Valle. (FM Alas/ www.infosports.com.ar)

El Catriel Rugby Club atraviesa una etapa de renovación de cara a la temporada 2026, con la incorporación de un nuevo cuerpo técnico encabezado por los ex jugadores Martín Otero, Maximiliano Cabalotto y Uribe, quienes ya trabajan en la puesta a punto del plantel superior.

En este nuevo proceso, el objetivo es claro: recuperar protagonismo en la región y volver a posicionar al club como un equipo competitivo dentro de la Unión de Rugby del Alto Valle. Para ello, no solo se apuesta a la experiencia desde la conducción, sino también a una fuerte renovación del plantel, con varios jóvenes que recientemente dieron el salto al primer equipo.

El amistoso ante Marabunta será una prueba clave para comenzar a darle rodaje a esta nueva estructura. El encuentro está pautado a disputarse de las 15:30hs del sábado 25 del corriente mes.

En tanto, en la previa desde las 13 horas se podrá apreciar el Encuentro Juvenil (M1 y M2) frente al combinado cipoleño..

En paralelo, la institución continúa con su crecimiento integral y mantiene abierta la convocatoria para sumarse a todas sus divisionales, desde M4 en adelante, reforzando el desarrollo formativo. Además, el club extiende la invitación a quienes quieran integrarse a las distintas categorías de hockey, otra disciplina en pleno desarrollo dentro del CRC.

Las divisiones formativas están coordinadas por el Profesor Maximilano Campot, presentando cada divisional de mini rugby a juveniles su cuerpo de entrenadores y preparador fisico