cierra el ciclo «Verano con la Muni» » Catriel25Noticias.com

0
43


peatonal2024 4 e1772156120600

Este fin de semana se anunció el cierre de las actividades en el marco del programa “Verano con la Muni”. Habrá peatonal y cine bajo las estrellas.

Desde la Dirección de Cultura dieron a conocer la grilla de artistas que se presentarán este viernes a las 20:00 horas en Avda San Martín y Gral Roca donde estará montado el escenario.peatonal ultima

El espacio céntrico donde se desarrollarán las actividades con artesanos y Food Tracks será entre calles La Pampa y Jujuy.

 

  • bravo david 3

El día sábado desde las 21:30 hs habrá Cine bajo las estrellas en la Lagunita de barrio YPF.

cine sabado



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí