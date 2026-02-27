cierra el ciclo «Verano con la Muni» » Catriel25Noticias.com

Este fin de semana se anunció el cierre de las actividades en el marco del programa “Verano con la Muni”. Habrá peatonal y cine bajo las estrellas.

Desde la Dirección de Cultura dieron a conocer la grilla de artistas que se presentarán este viernes a las 20:00 horas en Avda San Martín y Gral Roca donde estará montado el escenario.

El espacio céntrico donde se desarrollarán las actividades con artesanos y Food Tracks será entre calles La Pampa y Jujuy.

El día sábado desde las 21:30 hs habrá Cine bajo las estrellas en la Lagunita de barrio YPF.