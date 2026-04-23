Catriel tiene nuevo juez de paz: asumió Daniel Delgado

Este mediodía, Daniel Delgado, designado como juez de paz de Catriel, asumió sus funciones en la localidad. La jura estuvo encabezada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Apcarian, y durante el acto se resaltó el rol de la Justicia de Paz y su presencia territorial en toda la provincia.

La ceremonia se realizó en el Juzgado de Paz de Catriel. Del acto participaron funcionarias y funcionarios judiciales, empleadas y empleados del Poder Judicial, autoridades municipales y del Concejo Deliberante, además de familiares y personas de la comunidad que acompañaron la asunción. La actividad marcó el inicio formal de Delgado en el cargo, que se encontraba vacante porque la anterior titular, Georgina Garro, asumió como defensora adjunta de mediación para desempeñarse también en la localidad.

Durante el acto, Apcarian también hizo referencia al proceso de creación del fuero de Familia en Catriel. En ese marco, mencionó las gestiones realizadas junto al municipio para adaptar el inmueble cedido y avanzar con la puesta en marcha del nuevo fuero. Señaló además que ya se encuentran en desarrollo los concursos necesarios para cubrir los cargos y habilitar su funcionamiento en el menor tiempo posible.

Durante la jura, se puso en primer plano la función que cumple la Justicia de Paz en el territorio rionegrino. En ese sentido, durante 2025, los 49 juzgados de paz de Río Negro realizaron 69.077 gestiones en todo el territorio provincial. La cifra reunió expedientes jurisdiccionales, trámites administrativos, actuaciones electorales y tareas de extensión, y reflejó el rol de estos organismos como puerta de acceso al Poder Judicial en ciudades, pueblos y parajes alejados de los principales centros urbanos.

La designación de Delgado surgió a partir de un concurso público que se desarrolló bajo las reglas previstas por la Constitución provincial, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la acordada que regula este tipo de procedimientos. El trámite comenzó con la intervención del Concejo Deliberante de Catriel, que envió una terna de postulantes que reunían los requisitos exigidos para el cargo.

Después, un tribunal examinador conformado por una jueza del fuero penal, una jueza del fuero civil y contencioso administrativo y un juez del fuero de familia tomó el examen de oposición. De acuerdo con el acta incorporada al expediente, las personas que participaron de esa instancia aprobaron la evaluación. El tribunal valoró el análisis de situaciones problemáticas, la redacción, la ortografía, el cumplimiento de formalidades propias de un escrito judicial, la coherencia de los criterios adoptados, la capacidad de argumentar y la solución propuesta en cada caso.

Más tarde, el STJ llevó adelante entrevistas personales con quienes integraban la terna, en el marco de la reglamentación vigente. Tras esa etapa, el cuerpo resolvió por unanimidad la designación de Delgado para el cargo de juez de paz titular con asiento de funciones en Catriel.

Con esos pasos cumplidos, el STJ dictó la resolución que formalizó el nombramiento y estableció que el magistrado debía prestar juramento de ley, instancia que se concretó este mediodía en Catriel.