Cinco tiros y dos heridos en Rincón de los Sauces: dos imputados





El hecho ocurrió de madrugada en la esquina de Neuquén y San Martín. Uno de los acusados bajó de un Chevrolet Onix, golpeó el parabrisas de un Fiat Uno y disparó al menos cinco veces. Dos de los tres ocupantes resultaron heridos.

Dos hombres quedaron imputados y con prisión preventiva por el ataque a balazos contra un auto con tres ocupantes ocurrido en la madrugada de ayer en Rincón de los Sauces . El hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, todo ocurrió alrededor de las 5:45 en la esquina de las calles Neuquén y San Martín. Un Chevrolet Onix se detuvo en el lugar y uno de sus ocupantes, identificado como R. G., bajó del vehículo, le pegó un culatazo al parabrisas de un Fiat Uno en el que viajaban tres hombres y disparó al menos cinco veces contra los ocupantes antes de darse a la fuga. Dos de las tres víctimas resultaron heridas: una recibió un impacto en la zona lumbar y la otra en el pómulo.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, junto a la asistente letrada Yésica Barbich, presentaron los cargos durante una audiencia realizada este mediodía. La acusación señala que R. G. no actuó solo: lo hizo junto a un cómplice identificado como E. A., quien manejaba el Chevrolet Onix, y otras personas que viajaban en los asientos traseros del mismo vehículo y que todavía no fueron identificadas.

A R. G. se le atribuyó el delito en calidad de autor, mientras que a E. A. se lo imputó como partícipe primario. La fiscalía pidió prisión preventiva por cinco meses para ambos, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro para la integridad de las víctimas. El juez de garantías Juan Pablo Encina avaló tanto la formulación de cargos como la medida cautelar solicitada.

(MejorInformado)





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