Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Con cientos de familias participando desde las primeras horas de la mañana, el programa Cerca desembarcó en Catriel con una amplia propuesta de trámites y servicios gratuitos. Durante la jornada se realizaron más de 600 atenciones y gestiones, acercando el Gobierno Provincial a la comunidad para resolver trámites de manera rápida, en un solo lugar y cerca de casa.

La jornada se desarrolló en el CET 21 y forma parte de una política impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck para fortalecer la presencia del Estado en cada rincón de la provincia y facilitar el acceso a servicios esenciales.

Durante la actividad, organismos provinciales brindaron atención vinculada a documentación, salud, vivienda, empleo, discapacidad, capacitaciones y programas sociales. Entre las gestiones más demandadas se destacaron las renovaciones y cambios de domicilio de DNI, asesoramiento sobre escrituración y regularización dominial, consultas laborales y la gestión del Certificado Único de Discapacidad.

El Secretario General, Nelson Cides, destacó la respuesta de la comunidad y remarcó que el objetivo del programa es “estar cerca de la gente, escuchando, asesorando y resolviendo las inquietudes y los problemas”.

El programa Cerca busca concentrar distintos organismos provinciales en un mismo lugar para que los vecinos puedan realizar varios trámites en una sola jornada. En ese sentido, Cides valoró la participación desde temprano: “En los primeros 40 minutos ya teníamos 126 turnos de DNI entregados y más de un centenar de vecinos participando. Eso habla de la necesidad de este programa en Catriel”.

Además, destacó la presencia de distintas áreas provinciales: “Está Salud Pública con vacunación, controles y testeos; el IPPV con trámites de viviendas; Trabajo con programas de empleo; el IUPA mostrando sus carreras y, por primera vez, la Junta Médica para gestionar certificados de discapacidad. El objetivo es solucionar problemas y se está cumpliendo”.

La propuesta también incluyó actividades culturales, música en vivo, espacios recreativos para chicos, capacitaciones de RCP y primeros auxilios con certificación oficial, además de formación para técnicos de fútbol barrial.

El programa Cerca ya recorrió distintos puntos de la provincia y se consolida como una herramienta que permite acercar soluciones concretas y garantizar una mayor presencia del Estado en cada comunidad.

Al igual que en su primera edición del año en General Roca, donde también se realizaron alrededor de 600 trámites, la propuesta volvió a mostrar una fuerte participación de vecinos y vecinas. En los próximos días se anunciarán nuevas fechas y localidades donde continuará desarrollándose el programa.