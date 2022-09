Confluencia-La Depo no tuvo un buen comienzo de temporada en Primera

Volvió la Confluencia y tanto la Depo de Catriel, como el Depo de 25 de Mayo en Primera división no tuvieron un buen comienzo, aunque por el lado de las categorías formativas los resultados fueron variados.(www.infosports.com.ar)

La Primera de el Depo de 25 de Mayo, cayó en casa frente a Cipolletti por 1-2, en un gran partido, donde ambos conjuntos buscaron constantemente quedarse con los 3 puntos.

Por el lado de la Depo de Catriel (UDC), los canarios no tuvieron una buena tarde, más allá de que intentaron constantemente manejar la pelota, el equipo no consiguió verticalidad y mucho menos poner nervioso al arquero de Pilmatún, ya que no se generaron chances de gol para el local, siendo la visita más precisa en esto y logrando con comodidad una victoria por 0-2

Primera División vs Pilmatún (0-2)

Tercera división vs Pilmatún (1-1)

Resultados divisiones Formativas:

Bloque Mayor (visitante)

7°-Pilmatún 0 vs 3 UDC

6°-Pilmatún 3 vs 1 UDC

5°-Pilmatún 0 vs 2 UDC

Bloque Menor (local)

8° -UDC 7 vs 0 Pilmatún

9°- UDC 2 vs 0 Pilmatún

10°- UDC 3 vs 1 Pilmatún