Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La delegación local tuvo una destacada actuación en el XVIII Campeonato Provincial de Tenis de Mesa disputado en Bariloche, logrando cinco lugares en el podio y consolidando el crecimiento de la disciplina en la ciudad.

Los días 6 y 7 de junio, la delegación de Catriel participó del XVIII Campeonato Provincial de Tenis de Mesa desarrollado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde los representantes locales volvieron a destacarse con importantes resultados frente a jugadores de distintos puntos de Río Negro.

La comitiva estuvo integrada por Ignacio Serra, Manuela Pereyra, Priscila Jara, Matheo Bruno, Francisco González, Valentino Fredes, Isabella y Felipe Cáceres Soares, además de Cristian Pereyra, quien participó en su doble rol de entrenador y jugador.

El máximo resultado llegó de la mano de Ignacio Serra, quien se consagró campeón provincial en la categoría Sub 19 tras una actuación impecable, ganando todos sus encuentros por un contundente 3-0.

Otro de los grandes desempeños fue el de Francisco González, que alcanzó el tercer puesto en la categoría Sub 13, sumando un nuevo podio para la delegación catrielense.

En la rama femenina también hubo festejos. Manuela Pereyra logró el subcampeonato en la categoría Mayores, mientras que Isabella Cáceres Soares obtuvo el segundo puesto en Sub 15. Por su parte, Priscila Jara se quedó con el tercer lugar en la categoría Sub 23.

Finalizado el certamen provincial, se llevaron adelante los selectivos clasificatorios para los Juegos Nacionales Evita. A pesar de las buenas actuaciones de los deportistas locales, en esta oportunidad Catriel no logró obtener plazas para la instancia nacional.

Sin embargo, hubo una noticia alentadora para el futuro de la disciplina. Valentino Fredes fue elegido para representar a Catriel en el selectivo clasificatorio para integrar la segunda paleta de los Juegos Binacionales de la Araucanía, competencia que se disputará en noviembre en Chile. Allí buscará sumarse a Ignacio Serra, quien ya había asegurado su clasificación durante el mes de marzo.

El campeonato reunió a jugadores de Catriel, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Cipolletti, Río Colorado y Viedma, reflejando el gran nivel competitivo que atraviesa actualmente el tenis de mesa rionegrino.

Ahora, la actividad continuará con un importante compromiso para los representantes locales. Los días 4 y 5 de julio, Catriel será sede del II Torneo Regional de Río Negro, competencia avalada por la Federación Argentina de Tenis de Mesa que se desarrollará en el SUM de la ESRN Nº 78. El evento formará parte del calendario nacional y servirá como antesala del 71° Campeonato Argentino, previsto del 21 al 26 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.