«Correa y UOCRA no tienen nada que ver»

“El Sr. Correa no tiene nada que ver y mucho menos el sindicato”, aseveró el abogado Elio Garcia (foto), apoderado del delegado de UOCRA, en relación a la causa donde se investiga la muerte de Maximiliano Segura, ocurrida en septiembre de 2022.

En diálogo con “Radio Alas”, el Dr. Garcia aclaró: “yo no soy defensor del Sr. Daniel Correa porque no está imputado en la causa, soy su apoderado”.

“Este jueves hubo una audiencia de formulación de cargos donde a Correa se lo acusó de amenazas simples hacia el padre y hermano de Verón”.

EL HECHO Y LAS PRUEBAS

El crimen de Maximiliano Segura, ocurrió el 24 de septiembre del año pasado en la sede de la UOCRA, calle Roque Sáenz Peña al 400

Al respecto, el letrado argumentó que en realidad se trata del predio de la familia de Verón que era alquilado por el gremio, “el Sr. Verón, que tenía problemas de adicciones, alcohol y otras sustancias, solía cometer tropelías como cortar la luz y hurtar bebidas alcohólicas de la cocina. Esto motivó cierto ofuscamiento de mi cliente (Correa), quien motivado por todo esto, envió un audio al padre y al hermano del Sr. Verón, pidiendo que lo frenen o que iba a tomar otras medidas”

Se presentaron 4 audios como prueba en la causa: “en los dos primeros audios el Sr. Correa dice que iba a poner un abogado, y esto lo intentó presentar como amenaza el representante legal de Verón, pero para mi no se trata de un delito”, sostuvo el Dr. Garcia

Consultado por una amenaza que habría proferido Correa, donde le decía al padre de Verón, (que iba a encontrar a su hijo en un cajón), el Dr. García reconoció: “fue una afirmación fuerte, el señor (Correa) estaba enojado porque ese día iban a realizar un campeonato de fútbol y no se pudo hacer porque Verón había cortado la luz del predio. Por otro lado esta es una causa de amenazas simples, es un delito levísimo, que tiene una pena menor a 6 meses y no corresponde prisión efectiva, no tiene nada que ver con algo tan grave como un homicidio”.

Daniel Correa (UOCRA)

CAUSA

En una entrevista que se realizó este jueves en “Radio Alas”, el abogado de Verón, el Dr. Michell Richman deslizó que “Maximiliano Segura junto a dos personas más fueron a cumplir lo que solicitó el Sr. Correa, darle una golpiza como mínimo o tal vez matarlo, y en ese contexto sucedió lo que sucedió”.

Al respecto, el apoderado de Daniel Correa respondió: “el único vínculo que tiene con la causa donde se investiga la muerte de Maximiliano Segura es de testigo, lo fue desde un principio, siempre a disposición del poder judicial. Al momento del juicio va a declarar”.

GREMIO

En diciembre de 2022 el Secretario General del gremio (UOCRA) Juan Carlos Garrido tuvo duros conceptos hacia Correa. “Este hombre no pertenece más a la UOCRA Río Negro. El es dirigente a nivel nacional y mientras se aclare lo que pasó en Catriel no tiene nada que ver con el gremio. Ha creado mucha expectativa en la gente con el trabajo del gasoducto. Hizo todo mal”, expresó

Además sentenció: “el predio donde ocurrió el crimen no estaba alquilado por el gremio. Yo nunca firmé nada, así que este hombre deberá hacerse cargo de lo que pasó ahí”.

A partir de estas declaraciones, el abogado García respondió que su defendido “no es un ex miembro de UOCRA, se encuentra en funciones, es parte de la conducción Río Negro, más allá de lo que haya salido a decir el Secretario General Garrido, que salió de manera imprudente a hablar en “radio Alas”, alegando que había algún tipo de sanción para Correa, pero no es así”.

Y enfatizó que “en la muerte de Maximiliano Segura no tiene nada que ver la UOCRA, fue en un predio que el gremio alquilaba, había una persona que estaba bajo los efectos de alcohol y estupefacientes, salió a robar y se cruzó con otra personas que también estaban bajo los efectos de alcohol y estupefacientes, yo vi el video”.

“El Sr- Correa no tiene nada que ver y mucho menos el sindicato”, reiteró

ACUSACIÓN

Consultado por la acusación del abogado de Verón, (Richman), donde aduce que el gremialista habría enviado a Segura y dos personas más para atacar a Verón, el Dr. García manifestó: “Correa no conoce a estas personas, solo de vista. Lo que alega la defensa es que hubo una especie de orden de atacar al Sr. Verón, eso es absurdo”.

“En la audiencia de este jueves la defensa del Sr. Verón no logró que Correa fuese imputado ni por instigación al delito ni por algún tipo de autoría mediata en relación al homicidio. Ni siquiera logró que fuera acusado de amenazas coactivas, Correa solo fue acusado de amenazas simples”, concluyó el Dr Elio Garcia, apoderado del sindicalista Daniel Correa.