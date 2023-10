cuánto cuesta reservar con el dólar por las nubes

Cuánto sale y el sistema de reserva

De la recorrida que realizópor algunos recintos de alojamientos de la ciudad balnearia rionegrina por excelencia se desprende que la mayoría no especula y ya alquila, aún a riesgo de “salir perdiendo o ganar menos” por las constantes subas y los vaivenes económicos.

En La Lobería 560 se encuentra Oasis Pa Clau, donde Eugenia explica con amabilidad que deben hacer “equilibrio” entre la impredecible situación del país, que les impide proyectar con normalidad, y la necesidad.

En ese sentido, revela cómo funciona el sistema de reservas y celebra que, pese a todo, reciben muchas consultas “porque la gente quiere salir, despejarse”.

“Está aumentando tanto todo que nos desorientan. Deberíamos variar todos los días los precios de acuerdo a la realidad. Estamos tratando de cobrar en pesos y sabemos que quizá queda desactualizados los precios pero también queremos trabajar. Y hace un mes viene consultando la gente. De todos lados, de la Patagonia, de Buenos Aires, del Norte…”, comenta la señora.

Que promociona a su recinto como un “lugar familiar, a pocas cuadras del mar”. Y en relación a los costos, indica: “Un departamento para 4 personas sale 40 mil pesos por día en enero”.

Esos valores, aseguran propietarios, es menor al promedio de referencia, que ronda los 60 mil pesos, por lo que conseguir algo más económico es poco probable. Cerca de la costanera, pueden incluso duplicar esos montos.

Específica que al momento de reservar, se solicita una seña del “40 ó 50 %” y “antes de fin de año pagan la diferencia”.

Es decir, si una familia tipo se aloja una semana del primer mes del año allí abonará un total de 280 mil pesos, de los cuáles deberá adelantar entre 110 mil y 140 mil pesos en el acto y saldar los últimos días de diciembre a más tardar.

Facundo es un neuquino emprendedor que se radicó hace unos años en Las Grutas. El propietario de Normar, Eugenio Tarruella 651, “a cinco cuadras de la primera bajada”.

“Lo que más difiere del año pasado es que para esta altura, enero ya estaba todo lleno, reservado y por ahora solo hay una reserva hecha. Consultas muchas, eso sí, de Córdoba, de Mendoza y del Norte. Tomamos reserva de todo el país”, asegura.

Mucho turismo chileno

Si bien por ahora viene todo muy tranqui, hay buenas expectativas en los comerciantes, que consideran que el aporte del turismo extranjero no será menor a la hora de “salvar la temporada”.

“El año pasado hubo muchos turistas de Chile, este año también va a ser así, igual. El precio del dólar los favorece”, agrega Facu y destaca que en una especie de aperitivo, “este finde largo estará todo lleno”.

En su caso, la reserva se materializa con “el 30 por ciento del total de noches reservadas” y las locaciones cuestan “35 mil pesos por noche, son muy completas, para 4 ó 5 personas. No me voy a mover de ese número”.

“Prefiero esperar”

Los pequeños comerciantes también tienen lugar en este informe. Por ejemplo, Pablo, que alquila un departamento en Islas Malvinas 834 bajó el nombre de “El Boulevar”.

Es de los que prefieren aguardar para evitar el desfasaje, no quedar expuesto en ninguno de los sentidos y cobrar en enero un precio lo más acorde y justo posible.

“No me apuro ya que no quiero ni arrancarle la cabeza al cliente ni quedarme desactualizado. Mi idea es que se vaya conforme el turista. Tengo un departamento para cuatro personas, completo, a 5 cuadras del centro y a 7 del mar, con entradas de vehículo, etc. Estoy refaccionándolo así que una vez que esté listo, veremos”, dice.

Eva, en tanto, es la propietaria de Brisa del Mar, que ofrece todo el año departamentos en Piedras Coloradas 280. No para de atender el teléfono pero por ahora “son más consultas que otra cosa”.

“Es un pequeño emprendimiento. Tenemos tres departamentos con todos los servicios, incluido el aire acondicionado que es fundamental. Empezamos a tomar reserva de la temporada pero por ahora confirmaron solo dos familias”, cuenta quien lleva 22 años al frente del negocio.

En cuanto a los valores, confiesa: “Departamento para cuatro personas a 40 mil pesos. Se congela el precio y se pide una entrega del 40%”.

“Viene mucha gente del norte, también de Córdoba, de Mendoza, del Valle, de todas partes del país. Es que estamos a 350 metros de la bajada de Los Acantilados, a una cuadra de la avenida, bien ubicados”, culmina.

En medio del panorama oscuro de nuestra bendita Argentina, los hoteleros de Las Grutas esperan que “salga el sol” para disfrutar del verano…