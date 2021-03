Día de la mujer. Germanier: “Cuidar a las mujeres, siempre..”

“No es un festejo, es un día que se ha establecido para disminuir la brecha entre varones y mujeres, tenemos que trabajar mucho para lograr eso”. Manifestó, esta mañana, la intendenta municipal sobre el Día Internacional de la Mujer y las actividades que se propusieron desde el municipio en el “Mes de las Mujeres”.

Este lunes, el municipio de Catriel estaba semi vacío, las empleadas adhirieron en un 100% al paro nacional de mujeres. La Intendenta Viviana Germanier, resolvió no descontar el día a quienes se sumaran a la medida, con el objetivo de visibilizar la indispensabilidad de la población femenina en las esferas social y económica. “La ausencia de la mujer hoy en el edificio municipal marca la importancia de su presencia en este y otros espacios”, remarcó .

En diálogo con “Radio Alas”, la jefa comunal expresó: “En este 8M quiero saludar a todas las mujeres, realmente es un día que se ha establecido para disminuir la brecha entre varones y mujeres, tenemos que trabajar mucho para lograr eso, la perspectiva de género, concientizar sobre la importancia y el rol de la mujer en la sociedad”.

MES DE LAS MUJERES

En el marco de las actividades por el «Mes de las Mujeres», el fin de semana comenzó a desarrollarse el proyecto “Murales para erradicar las violencias contra las mujeres”, a cargo del artista Chelo Candia, que se llevará a cabo hasta finales de noviembre del corriente año. En la doble jornada, que tuvo su inicio el sábado 6 de marzo en el CC Sánchez Carrillo, donde el muralista junto a la comunicadora Silvia Butvilofsky, coordinaron el taller “Poesía al sol, leernos para pensarnos”.

En ese sentido, la intendenta resaltó: “para acompañar este proceso en el mes de marzo y poder instalar la importancia de que no es un festejo, es visibilizar la problemática y un día no es suficiente, hay que hacerlo siempre, este mes nos ocuparemos de reflexionar y generar espacios”.

“Agradecer a Chelo Candia y su esposa Silvia, trabajamos con muchas mujeres que hablaron sobre la temática y resaltan en el mural ubicado en la intersección en Calles Atenas y Mosconi”, enfatizó Germanier.

“Queremos resaltar la importancia de cuidar a nuestras mujeres, en este contexto de tanta violencia, contamos con muchos dispositivos, la subsecretaria de la mujer que está trabajando muchísimo, proyectando un emprendimiento con las mujeres y la fundación polo tecnológico y social” adelantó.

FEMICIDIOS EN CATRIEL

La jefa comunal hizo referencia a dos femicidios que marcaron la ciudad, “desgraciadamente antes sucedían cosas y no se sabían, hay dos casos emblemáticos en Catriel que conocemos: Cinthia Vergara y Agustina Atencio, en ese sentido debemos pedir a la justicia que trabaje fuertemente para sancionar este tipo de femicidios y también trabajar para evitarlos desde la perspectiva de género, con el trabajo dentro de las instituciones, desde las agrupaciones y asociaciones, que nos acompañan y valoramos”.

ESPACIOS

Germanier valorizó la inserción de la mujer en el ámbito petrolero, “hay muchas mujeres trabajando, tenemos la subsecretaría de energía a cargo de una mujer, una gobernadora mujer, en la oficina de empleo la delegada mujer, hay muchos espacios que han ido ganando las mujeres, debemos reivindicar y valorar”.

CAMBIOS EN LAS LEYES

“Estamos atentos a lo que ocurre en la legislatura provincial, somos pioneros en muchos aspectos y tenemos una ex legisladora pionera como Marta Milesi, su hijo ha presentado este proyecto, para nosotros es muy importante. Las situaciones que se generan de violencia es intrafamiliar y a veces es por no cumplir con la 3040, de no acercamiento, a pesar de que se ha sumado la tecnología, muchas veces llegamos tarde, es fundamental poder neutralizar ese peligro de que el varón no cumpla con lo que le pide la justicia”, concluyó la intendenta municipal



