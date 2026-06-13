Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

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En el marco de las actividades por el Día del Pionero/a (13 de Junio),  se rindió un homenaje con el descubrimiento de una placa conmemorativa y colocación de ofrenda floral en el Cementerio Municipal.

Los homenajes comenzaron el viernes 12 y fueron encabezadas por la Intendente Daniela Salzotto, quien destacó “la importancia de mantener viva la memoria de quienes, con esfuerzo, trabajo y compromiso, contribuyeron a construir los cimientos de nuestra ciudad”.

  pioneros 2026 8 scaled e1781399488627                               Historiadoras y Escritoras de 25 de Mayo ofrecieron una charla

El PàrrocoTemer Mukled ofició la bendición de la placa conmemorativa colocada en reconocimiento a quienes forman parte de la historia y la identidad Catrielense.

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“Recordar a nuestros pioneros y pioneras es honrar el camino recorrido y valorar el legado que nos une como comunidad”, expresa el texto de la misma. En la misma jornada hubo conferencias sobre los balseros de Catriel en el Centro Cultural Sánchez Carrillo con la presencia de escritores r historiadores de Catriel y 25 de Mayo, Participaron también, pioneros y familiares.

Este sábado 13 de Junio, se realizo el tradicional almuerzo de las familias pioneras, un espacio de encuentro, emoción y reconocimiento a quienes fueron protagonistas de los primeros capítulos de la historia de Catriel.

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Pioneros, pioneras, familiares y vecinos compartieron una jornada cargada de recuerdos, anécdotas y momentos especiales que permitieron revivir parte del camino recorrido por quienes contribuyeron al crecimiento de nuestra ciudad.

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La Intendente Daniela Salzotto acompañó la actividad y destacó “la importancia de reconocer a quienes, con esfuerzo, trabajo y perseverancia, hicieron grande a Catriel, dejando un legado que continúa inspirando a las nuevas generaciones”.

  pioneros radioteatro scaled e1781399144134                                                Escuela Municipal de Teatro ofreció una función a los presentes

También estuvieron presentes integrantes del gabinete municipal, acompañando este merecido homenaje a las familias pioneras.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del grupo musical “Los Archis”, quienes pusieron música y alegría a la tarde, coronando un encuentro marcado por la memoria, el afecto y el orgullo de nuestras raíces.

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