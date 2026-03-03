Dos personas fallecieron en un choque frontal en la Ruta 143 » Catriel25Noticias.com

Un siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 143 a unos 20 kilómetros cerca de Chacharramendi se cobró la vida de dos personas.

El choque se produjo a la altura del kilómetro 28. Impactaron de manera frontal una camioneta pick-up (de 25 de mayo) que trasladaba un carro con dos caballos y un automóvil sedán.

A raíz del fuerte impacto, los dos pasajeros del automóvil sufrieron graves heridas. Fueron asistidos en el lugar por una unidad del SEM y posteriormente trasladados al Hospital Padre Buodo de General Acha. Horas más tarde, se confirmó que ambas personas fallecieron en el centro de salud. Aún no hay detalles sobre las identidades de las víctimas del choque.

En el lugar trabajó personal policial, que cortó el tránsito sobre la ruta para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes. Intervino la Fiscalía de la III Circunscripción Judicial junto con efectivos de la Agencia de Investigación Científica, quienes llevaron adelante las tareas de rigor.

Por el siniestro se iniciaron actuaciones judiciales caratuladas como “Homicidio culposo por conducción de vehículo”. Las actuaciones judiciales continúan con el fin de determinar la mecánica del hecho