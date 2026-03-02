tres empresas presentaron ofertas por las áreas Medianera y Rinconada-Puesto Morales » Catriel25Noticias.com

Geopetrol Drilling, Petrolsur Energía y la UTE conformada por Titanium Energy y Emepa presentaron sus propuestas por las áreas maduras convencionales. La Provincia busca asegurar su continuidad operativa, debido a su madurez y marginalidad económica.

La Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro realizó la apertura de sobres para la concesión de áreas maduras convencionales en la provincia. En ese marco, tres empresas presentaron ofertas por Medianera y Rinconada-Puesto Morales: Geopetrol Drilling, Petrolsur Energía y la UTE conformada por Titanium Energy y Emepa.

Geopetrol Drilling y Petrolsur Energía presentaron sus propuestas para el área Medianera, mientras que para Rinconada- Puesto Morales lo hicieron Geopetrol Drilling y la UTE (Titanium Energy/Emepa).

A partir de esta medida, el paso siguiente será la etapa de evaluación. Durante el proceso de análisis se evaluará el cumplimiento de los requisitos que fueron establecidos en el pliego, bajo parámetros objetivos y verificables.

El principal objetivo de la Provincia con ambas áreas es asegurar su continuidad operativa, debido a su madurez y marginalidad económica. En esa línea, el esquema realizado prevé un plan de continuidad durante los primeros dos años, seguido de un plan de inversiones.

La Provincia busca sostener la producción en áreas convencionales

La secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, destacó la participación de las empresas, y aseguró que «estamos muy contentos porque recibimos tres oferentes. Ahora debemos analizar las propuestas para determinar cuál resultará adjudicataria».

Asimismo, Moya indicó que la Provincia trabaja en paralelo en un programa de incentivos para la producción convencional, orientado a promover mayor actividad en áreas con prórroga aprobada o en evaluación.

A partir de esta medida, se espera sostener e incrementar la producción en aquellas áreas que se encuentran en contextos de mayor complejidad económica.