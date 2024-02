Dr Moure y Dra Aída Carrillo serán declarados ciudadanos ilustres

“Este reconocimiento es una caricia al alma, estamos muy agradecidos con la gente de Catriel”, reflexionó emocionada la Dra. Aida Carrillo, esta mañana, al referirse al proyecto para declararlos personalidades destacadas de Río Negro, junto al Dr´Moure, el cual será tratado este jueves en la legislatura provincial.

La doctora participó martes junto al Club de Leones de las actividades en el marco del Día Mundial de la Diabetes, realizadas en la plaza “La Familia”, con la participación de Traulén, personal del Hospital Cecilia Grierson y una importante cantidad de vecinos que concurrieron a realizarse los controles médicos preventivos.

RECONOCIMIENTO A NIVEL PROVINCIAL

Este jueves se dará tratamiento en la Legislatura de Río Negro a un proyecto presentado por la legisladora Daniela Salzotto, para declarar personalidades destacadas provinciales a la Dra. Aida Carillo y al Dr. Héctor Moure, reconociendo los más de 50 años de trabajo en pos de la salud, su participación en la vida comunitaria de la localidad a través del Club de Leones con logros como el Hogar de Ancianos Melvin Jones y el Centro Oftalmológico Hellen Keller, entre otras importantes campañas y avances en materia de salud.

En diálogo con Radio Alas, la Dra. Aída Carrillo expresó: “es una caricia al alma, lo que dimos por Catriel tanto el ‘doc’ (Moure) como yo, ha sido por nuestra vocación de servicio. A los tres meses de llegar acá dijimos ni locos nos quedamos, pero decidimos apostar y decir: `esta gente necesita un cirujano y una anestesióloga´. A los 3 meses nos surgió el traslado a Cipolletti, ya veníamos resolviendo problemas, armando el quirófano y demás, dijimos `ahora que la gente está ilusionada y estamos cubriendo esta parte tan importante ¿nos vamos a ir?´…. apostamos y nos quedamos por Catriel y por nosotros, no nos arrepentimos, nos sentimos súper agradecidos”.

“El reconocimiento nos emociona porque no esperábamos que nos nombren ciudadanos ilustres de la provincia, estamos muy agradecidos y felices”, aseguró. “Me encanta el contacto con la gente, no me veo haciendo otra cosa, a pesar que estoy transitando una enfermedad que es progresiva, pero lo voy sobrellevando. Los pacientes no dejan de demostrarme cariño, respeto, eso es lo que uno se lleva”.

CAMPAÑA CONTRA LA DIABETES

La médica se refirió a estos 12 años que se viene llevando a cabo la campaña en relación a la diabetes, “no solo medimos la glucemia para diabetes sino que hacemos otros factores de riesgo como la obesidad y la presión. Aca se descubre mucha gente que no tiene ni idea que sufre diabetes. Estadísticamente hay más hipertensos que diabéticos, y muchos no lo saben”, indicó.

Pero mostró su preocupación con la realidad que viven muchos vecinos que no pueden comprar los medicamentos para los tratamientos, “estoy un poco triste porque me encontré con varias pacientes que tienen diabetes y presión, pero no se pueden medicar por cuestiones económicas, no se pueden comprar los remedios. Hay un aumento en los precios, pero además no se consiguen, por ejemplo las tirillas para medir la glucemia, Pami les da el glucómetro y demás, pero las tirillas son muy caras y no se pueden medir. Los enviamos a la nutricionista, pero nos dicen, ¿para qué vamos a ir si no podemos hacer las dietas, está todo muy caro?”, concluyó.