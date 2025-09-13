El Deliberante aprobó la desafectación de tierras y el recambio de la Junta Electoral » Catriel25Noticias.com

En sesión ordinaria, este sábado se aprobó por mayoría la desafectación de tierras en distintos sectores de la ciudad para el banco de tierras municipal. La medida había sido rechazada por la gran mayoría de las Juntas Vecinales. También se aprobó el cambio de representantes en la Junta Electoral local. Ambos temas se aprobaron por mayoría con la abstención de la oposición.

La desafectación de espacios generó gran polémica con las Juntas vecinales y provoco cruces de opiniones subidos de tono entre vecinos y funcionarios. Este viernes hubo reunión del Consejo Vecinal donde se expusieron las posturas barriales y del ejecutivo.

Con antelación al tratamiento del tema, el Municipio realizó un relevamiento para conocer la necesidad de los vecinos interesados en adquirir terrenos llegando a la cifra de 1.700. Hoy la realidad es que se cuenta con menos del 10% de esa cifra. Esto activó una acción urgente de contar con tierras para safisfacer tal necesidad.

JUNTA ELECTORAL

El Concejo Deliberante aprobó el recambio de autoridades electorales en reemplazo de Marilyn Gramajo, Marcela Costa y Florencia Zurita.

Los nuevos integrantes (afines al oficialismo), serán Natalia Daniela Castillo, Diego Pereyra y Nora Carrasco como titulares.

Néstor Contreras, Norma Quiroga y Ricardo Sáez (Suplentes)