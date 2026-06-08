Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El gobernador de Río Negro evitó definir una fecha para los comicios provinciales y también respaldó la eliminación de las PASO.

Alberto Weretilneck se refirió al escenario electoral de 2027, defendió la realización de elecciones provinciales separadas de las nacionales y se manifestó a favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Consultado sobre la posibilidad de adelantar las elecciones en Río Negro, el mandatario evitó dar precisiones sobre el cronograma.

Defendió que Río Negro vote en una fecha distinta a la elección nacional

Consultado sobre un posible adelantamiento de las elecciones provinciales, Weretilneck evitó anticipar una fecha para los comicios de 2027. «La Constitución nos dice entre marzo y octubre. Nosotros somos defensores del desdoblamiento de elecciones porque nos permite concentrarnos más en los temas», afirmó.

El gobernador sostuvo que la separación entre las elecciones provinciales y nacionales permite discutir cada agenda por separado. «Cuando se discuten temas nacionales, son temas nacionales. Cuando se discuten temas provinciales, son temas provinciales. Cuando se discuten temas locales, son temas locales», señaló.

Sin embargo, aclaró que todavía no existe una decisión tomada sobre el cronograma electoral. «No tengo todavía una definición. Falta más de un año», indicó. Más adelante, ante una consulta sobre una eventual elección en marzo, agregó: «No podría definir hoy por día».

El Gobernador de Río Negro respaldó la eliminación de las PASO

Respecto de la eliminación de las PASO, Weretilneck se manifestó a favor de que cada fuerza política defina sus candidatos mediante mecanismos propios y cuestionó que toda la ciudadanía deba participar de esos procesos.

«Cada partido tiene que elegir sus autoridades y sus candidatos como puede», afirmó el gobernador. Además, sostuvo que las primarias implican un gasto innecesario y planteó que «no tenemos por qué generar semejante gasto y tampoco obligar a todos los argentinos a ir a elegir un candidato de otro partido».

En ese sentido, señaló que «hay mucha gente que no está representada por nadie» y consideró que «la vida interna de los partidos es de los partidos».