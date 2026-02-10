el DPA refuerza obras ante la bajante crítica del río Colorado » Catriel25Noticias.com

Frente a una merma persistente en los caudales del río Colorado, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) ejecuta un plan de intervención inmediata en la aducción del sistema de riego Valle Verde, con el objetivo de garantizar el suministro de agua a los regantes y mitigar el impacto sobre la producción.

Ante este escenario de escasez, el organismo ha afectado maquinaria pesada y personal especializado para asegurar el recurso hídrico a los productores de la región.

A pesar de las tareas sostenidas desde finales de diciembre, la captación se ha visto limitada por los bajos caudales presentes, que implica que el brazo activo del río se desplace hacia la margen opuesta a la aducción.

Para hacer frente a esta situación de urgencia, el DPA coordinó un operativo de afectación de equipos pesados y personal especializado desde diciembre hasta la fecha, realizando una profundización y extracción de sedimentos sobre la aducción, y sobre el río se realizaron intervenciones para canalizar el poco caudal disponible.

Si bien las labores han logrado incrementar los volúmenes de ingreso, el sistema permanece bajo monitoreo constante.

Estas acciones forman parte de la gestión activa del DPA para mitigar el impacto de la escasez hídrica y garantizar el acompañamiento técnico a los sistemas productivos rionegrinos.