Weretilneck presentó el acuerdo con YPF por Argentina GNL en Río Negro » Catriel25Noticias.com

El Gobernador Alberto Weretilneck presentó hoy en Viedma los detalles del acuerdo estratégico con YPF por el proyecto Argentina GNL, que establece reglas claras para los permisos, la inversión y los aportes económicos que recibirá Río Negro, con foco en el empleo local, los proveedores rionegrinos y la infraestructura clave para la exportación.

“Cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de muchos años de decisiones y de trabajo conjunto. Este proyecto, permitirá que la Patagonia y Argentina sean una potencia mundial energética”, destacó Weretilneck, quien subrayó como aspectos fundamentales para el desarrollo del proyecto la estabilidad política, la previsibilidad económica y seguridad jurídica.

Río Negro se posiciona como puerta de salida de la energía al mundo en un contexto de creciente demanda global de Gas Natural Licuado (GNL). Con Vaca Muerta como uno de los mayores reservorios de gas del planeta, el desafío para convertir ese potencial en desarrollo es contar con infraestructura, previsibilidad y salida al mar, condiciones que la provincia reúne por su ubicación estratégica, su capacidad logística y un marco normativo que brinda seguridad a las inversiones.

El Mandatario, quien firmó la elevación del proyecto a la Legislatura provincial, destacó el “gran consenso político, social y laboral” logrado en Río Negro y remarcó que la provincia se transforma en un actor central y fundamental de la nueva Argentina: “Que nosotros podamos vender al mundo el gas y el petróleo neuquino, significa para nuestro país un nuevo orden económico. Río Negro es una de las provincias protagonistas de esta nueva Argentina que se está construyendo a partir de hoy”.

En ese marco, Weretilneck explicó el alcance del Acta Acuerdo firmada con YPF y Argentina LNG SAU, mediante la cual Río Negro fija condiciones claras para viabilizar una de las iniciativas energéticas más relevantes del país, orientada a impulsar la exportación de gas a gran escala y a generar un nuevo dinamismo productivo en el territorio provincial.

Aportes e ingresos para Río Negro

Desde la firma del FID (Decisión Final de Inversión):

Aporte comunitario de USD 25 millones

Puesta en operaciones del aeropuerto de San Antonio Oeste

Desde la operación comercial:

Aporte comunitario de USD 24 millones anuales durante la vida útil del proyecto

Cánones y tasas provinciales:

USD 10 millones anuales

¿Qué es Argentina GNL?

El proyecto contempla un gasoducto dedicado de 48”, de aproximadamente 526 kms., que será el más grande de la Argentina; un poliducto de la misma extensión que irá en forma paralela; una planta de fraccionamiento en tierra y dos buques licuefactores ubicados a 7 kilómetros de la costa, que permitirán procesar y exportar gas argentino al mercado internacional de manera sostenida durante todo el año.

El acuerdo incorpora herramientas concretas para maximizar el impacto local: prioridad al empleo rionegrino (Ley 5804), desarrollo de proveedores y compre local (Ley 5805) y un programa de formación técnico-profesional articulado con instituciones educativas y la Fundación YPF, orientado a preparar mano de obra rionegrina para el futuro.

El proyecto se apoya además en un marco normativo provincial que promueve grandes inversiones, parques industriales, puertos y zona franca, fortaleciendo el rol de Río Negro como un territorio competitivo y confiable para el desarrollo energético.

En ese sentido, el Gobernador Weretilneck felicitó al equipo de trabajo de la Provincia: “El liderazgo de Andrea Confini, nuestro Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, quien llevó adelante con su equipo toda la parte jurídica; Alejandro Palmieri de la Agencia de Recaudación Tributaria, quien junto a su equipo llevó adelante toda la parte impositiva y Mario Figueroa, encargado de las relaciones institucionales”.

Con esta iniciativa de largo plazo, concebida como una política de Estado, Río Negro busca consolidarse como hub energético exportador, transformando la producción de gas en recursos concretos, inversión, infraestructura y trabajo para las y los rionegrinos, con impacto directo en el desarrollo del Golfo San Matías y en la creación de una nueva actividad económica vinculada a la energía.

