El feriado del 20 de noviembre «No se mueve»

En una carta dirigida a la Cámara Nacional Electoral, que le había solicitado al Poder Ejecutivo que moviera esta fecha por motivo de la segunda vuelta electoral, que se realizará en Argentina, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, explicó que “no resulta apropiado dictar un decreto de necesidad y urgencia para alterar las disposiciones vigentes referidas al feriado que nos ocupa”.

En el texto explican: “No es un feriado puente, de los que puede determinar el Poder Ejecutivo conforme a lo establecido”, Además, aseguran que el 19 de noviembre los ciudadanos deberán ejercer “el derecho electoral” y recalcan que “es, a su vez, una obligación para los ciudadanos y las ciudadanas que, como tantas otras obligaciones, han sabido compatibilizar con sus otras actividades”.

Por qué es feriado el 20 de noviembre

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845, en un recodo del río Paraná, en el distrito de San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires.

En esa jornada, soldados de la Confederación Argentina, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión de una armada anglo-francesa.

La participación en las elecciones

Una de las preocupaciones respecto a la coincidencia de fechas apuntaba a la posibilidad de que menos gente se acerque a las urnas. Con respecto a esto último, la Cámara Nacional Electoral confirmó que en las elecciones Generales votó el 74 por ciento del padrón electoral.

Entonces, como sucede en todas las elecciones, si una persona no asiste a emitir su sufragio deberá hacer la denuncia correspondiente dando a conocer el motivo.

Entre ellos se destaca estar a más de 500 kilómetros del lugar de residencia, por trabajo o enfermedad. Para justificar es necesario presentarse en la comisaría y adjuntar el certificado.

Si eso no sucede, se impondrá una multa que va desde los 50 a los 500 pesos y en caso de que la persona no lo abone, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.