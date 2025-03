«el Intendente come chivo, los trabajadores cogote, si sobra» » Catriel25Noticias.com

Los dichos corresponden a una trabajadora municipal precarizada que realizó tareas en los eventos de verano junto a varios compañeros, les habían prometido una cena pero la decepción fue grande.

Mientras el municipio gastó miles de pesos en los festejos de carnaval pero no le alcanzó para agasajar a los trabajadores que aportaron varias horas el evento.

Estefanía, una de las trabajadoras, habló con los medios independientes de la localidad (lo que no reciben pauta municipal) y expresó su malestar no sólo por lo ocurrido el último fin de semana, sino por este tipo de cosas que son recurrentes en este gobierno. “Esto en el gobierno anterior no pasaba”, recordó

“Cada vez que hay eventos somos los últimos en comer, siempre piza, empanadas o choris (cuando sobran) y nos pagan menos horas de las que trabajamos (a 3000 la hora), nos tratan mal, no tienen idea del manejo del personal”.

“Este fin de semana trabajamos mucho más porque los festejos se suspendieron por la lluvia, después de terminado todo nos dijeron que nos darían de comer chivo (se había realizado el campeonato de chivo al asador) y cuando llegamos a comer los funcionarios sólo habían dejado el cogote y unos huesos así que de última nos dieron los cogotes de los chivos que nadie come y unos choripanes fríos”, acotó.

La trabajadora hizo público su reclamo en redes sociales lo que provocó la reacción del Intendente Monsalve quién la llamó, no para expresarle sus disculpas, sino para decirle que “lo había decepcionado con la publicación”.

“Yo puse lo que sentí en ese momento. Siempre nos tratan igual”, le contestó