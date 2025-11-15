El Municipio de 25 de Mayo interviene en la Ruta 151 » Catriel25Noticias.com

Ante la inacción de Vialidad Nacional y la falta de respuestas a los pedidos de reparación, el Municipio de 25 de Mayo decidió avanzar con el arreglo y mantenimiento de las banquinas de la Ruta 151 entre Puente Dique y el Cruce de rutas Nacional 151 y Provincial 20.

“Asumimos este esfuerzo excepcional para brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por este corredor”, expresaron las autoridades comunales.

La obra representa una inversión municipal realizada de buena fe, pensando en todos los vecinos y vecinas veinticinqueñas que utilizan diariamente esta ruta.

Miguel Villablanca