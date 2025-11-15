desbaratan banda que cometía entraderas en la región » Catriel25Noticias.com

En una serie de allanamientos simultáneos realizados en General Roca y Cipolletti, la Policía de Río Negro desarticuló una peligrosa banda acusada de cometer violentas entraderas y robos en viviendas de la región. Cuatro hombres con antecedentes fueron detenidos y un quinto integrante continúa prófugo. En los operativos se secuestraron armas, municiones, drogas, equipos de comunicación y elementos que los delincuentes utilizaban para vulnerar sistemas de seguridad.

Las acciones comenzaron de madrugada. Desde las 6.30, móviles y grupos tácticos del COER irrumpieron en distintos domicilios marcados por la investigación. Cada movimiento fue producto de meses de trabajo encubierto, cruces de datos, análisis de llamadas y registros de cámaras de seguridad. La operación fue encabezada por la fiscal Verónica Villarruel y una comisión especial dependiente de esa unidad, con el respaldo de fuerzas de investigación de Allen, Villa Regina, Cinco Saltos y Neuquén.

Precisamente, los resultados positivos son fruto del trabajo conjunto y coordinado entre la Procuración, el Ministerio Público Fiscal y la Comisión Especial de Investigaciones de la Policía de Río Negro.

De acuerdo con lo que pudo reconstruirse, la organización delictiva actuaba con precisión quirúrgica. Planeaban los golpes, elegían casas en barrios residenciales y atacaban. En algunos casos, se hacían pasar por policías para desorientar a sus víctimas. Usaban radios portátiles, controles de alarmas y portones automáticos para ingresar sin ser detectados, y escapaban en autos robados que luego abandonaban a pocos kilómetros.

Durante los allanamientos, los efectivos hallaron una importante cantidad de municiones, celulares, ropa usada en los asaltos, cargadores de equipos de comunicación similares a los policiales, drogas sintéticas y plantas de marihuana. Todo quedó secuestrado para peritajes y cruces con al menos una docena de hechos violentos ocurridos entre octubre del año pasado hasta ahora, desde Neuquén hasta General Roca.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a unidades policiales y puestos a disposición de la justicia. Todos tienen antecedentes por delitos contra la propiedad, y se investiga si también integraron otras bandas que operaron en la zona en los últimos meses. Mientras tanto, continúa la búsqueda de un quinto sospechoso que logró escapar durante los procedimientos.

El profesionalismo y la coordinación entre las distintas áreas de investigación que participaron del operativo permitió que el resultado positivo. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días