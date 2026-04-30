Hockey – Torneo Integración. Hockey CRC sumó un triunfo clave en Sub-16

Cipolletti-El CRC protagonizó un fin de semana de alta intensidad en el Torneo Integración. La Sub-16 festejó en los penales tras un duelo muy parejo, mientras que la Primera División debutó en la Copa de Oro con una derrota ajustada en un partido de ritmo vertiginoso.

El fin de semana dejó un balance de entrega, paridad y competencia para las categorías de hockey del Catriel Rugby Club, que afrontaron compromisos exigentes tanto en divisiones juveniles como en la máxima categoría, consolidando su protagonismo a nivel regional.

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Integración, la categoría Sub-16 disputó un encuentro de alto voltaje frente a Marabunta B. El partido se caracterizó por la intensidad en cada sector del campo y una lucha constante por la posesión. Durante el tiempo reglamentario, ninguno de los equipos logró imponerse en el marcador, que finalizó 1 a 1, con gol de Alma Coria para el conjunto catrielense.

La definición se trasladó a los penales australianos, donde el CRC Hockey mostró mayor precisión. Las ejecuciones efectivas de Mia Teyssier y Zami Acuña le permitieron al equipo imponerse por 2 a 1 en la tanda, sellando un triunfo clave con un global de 1(2) a 1(1).

Por su parte, la Primera División inició su camino en la Copa del Torneo Integración enfrentando a Neuquén B en un duelo de ritmo sostenido. A pesar del esfuerzo colectivo del conjunto catrielense, el conjunto azul logró capitalizar mejor sus oportunidades y se quedó con la victoria por 2 a 1. El descuento para el CRC Hockey fue convertido por Haruko Díaz, en un partido disputado hasta el último minuto.