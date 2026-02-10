Éxito total en el Torneo de Beach Vóley en el SUM Municipal Eldo Carro » Catriel25Noticias.com

Catriel-Durante los días viernes 30 de enero, sábado 31 y domingo 1 de febrero, se desarrolló con gran convocatoria el Torneo de Beach Vóley en el SUM Municipal Eldo Carro, con jornadas marcadas por el deporte, la competencia sana y el encuentro entre jugadores y jugadoras de distintas edades.

A lo largo del fin de semana, el público acompañó cada partido, generando un clima festivo y de camaradería que reafirma el crecimiento de esta disciplina en la ciudad. La competencia incluyó categorías formativas y de mayores, con un muy buen nivel deportivo.