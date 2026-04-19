Festival «Punto Río Negro»: identidad, producción y encuentro

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El Festival Punto Río Negro se realizó con éxito en Cipolletti con una propuesta que pone en valor la identidad productiva de la provincia y el trabajo de quienes la sostienen todos los días. Con eje en las peras y manzanas, el espacio reúne a productores, emprendedores y cocineros de Río Negro, generando una experiencia que combina producción, gastronomía y cultura, con identidad propia

Con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck, junto al Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y el Intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, el Festival comenzó el viernes hasta este domingo.

El Ministro Banacloy destacó el sentido del encuentro: “Este espacio nos permite mostrar lo que somos. Detrás de cada producto hay trabajo, historia y decisiones que hacen a la identidad productiva de Río Negro. Poder compartirlo con la gente es parte de ese proceso”.

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Sobre la integración entre regiones, el Ministro remarcó: “Acá conviven producciones de toda la provincia. Esa es la mirada que venimos construyendo junto al Gobernador Alberto Weretilneck: integrar, vincular y generar oportunidades para que cada región pueda crecer con lo que produce”.

En esa línea, puso en valor el rol de productores y cocineros: “Hay mucho orgullo en lo que hacen nuestros productores y también en nuestros cocineros, que transforman esa materia prima y la acercan de otra manera. Esa combinación es muy potente y habla de una provincia que agrega valor y se proyecta”.

Finalmente, Banacloy señaló que este tipo de propuestas se complementan con políticas públicas concretas: “Venimos trabajando con herramientas para acompañar el crecimiento de la producción, desde financiamiento hasta promoción y fortalecimiento de cada cadena. Punto Río Negro refleja ese camino, acercando oportunidades y mostrando todo lo que Río Negro tiene para ofrecer”.

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El Festival Punto Río Negro es una herramienta concreta de la Agencia de Desarrollo Económico, cuyo objetivo es acerca la producción a la comunidad, pone en primer plano a quienes están detrás de cada producto y consolida, desde el encuentro, una identidad rionegrina construida a partir del trabajo, el valor agregado y la diversidad de cada región.



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