Feliz aniversario club de Leones Catriel

Con una gran paella para más de 200 personas el Club de Leones de Catriel festejó sus 46 años de vida institucional en la localidad. Los Leones han gestionado y concretado obras trascendentes para la ciudad como son el Hogar de Ancianos «Melvin Jones» y el Centro Oftalmológico en el Hospital Cecilia Grierson. Además de las innumerables campañas solidarias para ayudar a los vecinos.

«Hoy cumplimos 46 años de servicio ininterrumpido a nuestra comunidad, y no puedo sentir más que orgullo de presidir este Club, en una fecha tan especial, durante más de cuatro décadas cada socio que pasó por aquí dejó su huella.

Con trabajo silencioso, con compromiso, y con ese corazón Leonístico, que no sabe de excusas, fuimos construyendo la historia de Catriel Leonístico junto a los vecinos.

Donde hubo una necesidad estamos, donde hizo falta una mano, llegamos.

46 años, no son sólo un número :

Son miles de horas donadas

Son campañas, son abrazos, son confianza que la gente depositó en nosotros y son también desafíos de seguir honrando el lema que nos une:

NOSOTROS SERVIMOS !!!

A cada León y dama Leona, a las familias que nos bancan y a toda la comunidad que nos acompaña GRACIAS

Gracias por no aflojar por seguir eligiendo el servicio como forma de vida.

Que estos 46 años, sean el impulso para todo lo que viene.

Sigamos Rugiendo fuerte por nuestra Comunidad, Catriel» !

Presidente: Marilú Enriquez

Período fiscal 2025/2026