Fiesta del Chef Patagónico: «todos queremos estar en este eventazo», dice el chef Juan Solorza

Esta edición número 20 de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico que se desarrollará desde el 1 al 3 de mayo en Pehuenia Moquehue tiene un sabor especial que ya crea una expectativa única y exquisita.

Juan Solorza así también lo vive.

Es uno de los chef destacado de la región. También consultor, asesor y emprendedor. Es de Huincul y catrielense desde hace años. “Definitivamente patagónico” se define porque desde hace dos décadas ha recorrido el territorio como pocos.

“La gente llega ávida de compartir con amigos y desconocidos nuevos platos, tomar nota de recetas de las clases magistrales, participar en talleres para seguir aprendiendo, recorrer el mercado para detectar emprendedores que seducen con originales creaciones… ese recorrido que hacen los visitantes crean un feedback necesario para nosotros, los cocineros”, comenta Solorza a “Yo Como”.

Él es parte del armado de esta fiesta desde casi el inicio.

“Compartir la gastronomía patagónica es lo mejor que nos puede pasar. Más la presencia de colegas de otras provincias hace de este evento una cita obligada, cada año, en esta fecha”, agrega.

Particularmente, Solorza admite que con esta fiesta “crecí mucho profesionalmente. Tuve experiencias muy importantes en su momento con el chef Christophe Krywonis, participar de clases acompañando a cada cocinero que participa con sus recetas y saberes… todo eso ha sumado mucho a mi carrera. Esta fiesta ha sido y es para mi la gran oportunidad de conocer nuevos colegas y de afianzar la amistad con otros”.

“Cumplir años para una fiesta de estas características es un logro gigante, muy valorable, tanto para su creador –el chef Sebastián Mazzuccelli– como para la comunidad que acompañó a destajo desde un principio. Evolucionar y mantener un estándar alto de calidad de contenido y de diseño de un evento de estas características requiere mucho trabajo, estabilidad, constancia, compromiso y la convicción de que movidas de este tipo favorecen con creces el turismo y la gastronomía local y regional”, apunta el chef.

«Siempre se está buscando sorprender, ser originales y no perder la esencia de su razón de ser…», afirma y comparte la alegría de que en esta nueva edición compartirá la fiesta con su colega Juan Izaguirre, embajador de la gastronomía de la provincia de Río Negro y compañero de rutas de largos años con este riocoloradense que desde años tiene base en Bariloche y desde ahi al resto de la provincia, la Patagonia y el país.

“Al ser convocado año tras año para ser parte de la organización me exige dar lo mejor de mi como colaborador y aportar para que todos se sientan cómodos. Ser un servidor en esta fiesta es una alegría y un gran trabajo. Todos los cocineros y cocineras queremos estar al menos una vez en nuestras vidas en esta fiesta en Pehuenia Moquehue. Si esta ocasión de repite, cómo no estar agradecido, ¿no?. Todos queremos estar en este eventazo”, concluye Solorza.

Fuente: (Río Negro)